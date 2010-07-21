Çiçekçi romanlardan İBB'ye tepki



Mehmet Demirkaya / T24



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kentin çeşitli noktalarına çiçekçi büfeleri açma projesine tepki gösteren roman çiçekçiler "Çiçekçilik mesleğimizi de alırsanız biz ne yapacağız" dedi.







Kuştepe Çiçekçiler Derneği Başkanı Salih Şentürk ve çiçek satıcısı olan bir grup roman vatandaş dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gelerek, yetkililerle görüşmek istedi. Yağmur altında Belediye Sarayı'na gelen roman vatantaşlardan üç kişilik bir heyet içeri alınarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Ahmet Selamet ile görüştü.

Dernek Başkanı Salih Şentürk, çiçek tezgâhlarının bulunduğu yerlere Belediye tarafından çiçek büfeleri konulduğunu belirterek, "Bizim 365 seyyar esnafımız var. Geçimlerini bununla sağlıyorlar. Roman açılımının başladığı bir zamanda elimizden çiçekçilik mesleğini de alırsanız ne iş yapacağız" dedi.



Levent, Beşiktaş, Bahçeşehir gibi seyyar esnafı bulunduğu yerlere çiçekçi büfesi konulduğunu anlatan Şentürk, romanların elinde kalan son işin çiçekçilik olduğunu söyledi.



Büyükşehir Belediyesi'nin çiçek büfeleri açma girişimini AKP Bursa Milletvekili Ali Koyuncu'ya ilettiklerini ve kendisinin konuyu Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile görüşeceğini söylediğini belirten Şentürk daha sonra şunları söyledi:



"Beşiktaş iskelesine 4 büfe getirilmiş. Bizim 4 tezgâhımız var orada. Başkan Topbaş'ın 'roman kardeşlerimizi ben her zaman seviyor ve kolluyorum. Onların çıkarları doğrultusunda neler yapılması gerekiyorsa yapalım' demiş. Şimdiki söylem bu. Şu aşamada problem yok gibi görünüyor. Ama 7-8 yerde tezgâhlarımızın olduğu yerlere büfeler konuldu. Kaldırılmazsa problem başlar. Şimdilik beklemekten başka çaremiz yok".





