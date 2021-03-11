Çiçekçi kadının Oxford'da okuduğunu sandığı kızı aslında İstanbul'da emlakçıda çalışıyormuş

Hatay'da 15 yıldır mezarlıkta çiçek satarak, evinin geçimini sağlayan 2 çocuk annesi Gülseren Bozkurt'un (57) Oxford Üniversitesi'nde okuduğunu sandığı kızı Merve Bozkurt'un (25) aslında İstanbul'da bir emlakçıda çalıştığı ve hiç yurt dışına gitmediği, pasaportunun dahi olmadığı öğrenildi. Merve Bozkurt’un "Annemi üzdüğüm için kendimi çok kötü hissediyorum. Bir hikâye uydurdum. Bu hikâyeye kendim dahil herkesi inandırdım. Oysa İstanbul'da bir emlak ofisinde çalışıyordum” dediği belirtildi.

Gazetecilerin 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle röportaj yaptığı Gülseren Bozkurt, kızının pandemi nedeniyle bir süredir yanlarında olduğunu söylemişti. Anne ve kızının verdiği röportaj, sosyal medyada yoğun ilgi görmüş, çok sayıda vatandaş Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Gülseren Bozkurt'a destek mesajları göndermişti.

Merve Bozkurt (25), “Annem kendi emekleriyle çiçek ekiyor, topluyor ve gelip burada satıyor, bazen de çiçek toplamak için dağa gider. Ağabeyim de üniversite mezunu. Şu an astsubay, Hakkari'de görev yapıyor. Bizim için mücadele ediyor Üniversiteye başlamadan önce annem bana, 'güzel bir yer kazanmazsan, seni okutmam' demişti” demişti.

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Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte genç kız sosyal medya hesaplarını kapattı. Sabah gazetesinden Murat Karaman’ın haberine göre, ailesine gerçeği anlatmak zorunda kalan genç kızın ailesi ve yakınlarına, "Annemi üzdüğüm için kendimi çok kötü hissediyorum. Bir hikâye uydurdum. Bu hikâyeye kendim dahil herkesi inandırdım. Oysa İstanbul'da bir emlak ofisinde çalışıyordum" dediği öğrenildi.