Çiçekçi banyoda ölü bulundu

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da çiçekçi dükkanı bulunan Ali Özer Genç (50), evinin banyosunda ölü bulundu. Ali Özer Genç\'in düşme sonucu yaşamını yitirdiği üzerinde duruluyor.

Çorum’un Yeni Yol Mahallesi\'nde oturan ve çiçek dükkanı işleten Ali Özer Genç, öğleden sonra olmasına rağmen iş yerini açmadı. Telefonuna da ulaşamayan komşuları, babası CHP eski İl Başkanı Şengül Genç’e haber verdi. Eve gelen anne Şengül Genç, oğlunu banyoda hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Genç\'in öldüğünü belirledi. Banyoda ayağı kayıp düştüğü tahmin edilen Ali Özer Genç ‘in cenazesi evde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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