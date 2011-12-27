-Çiçek: "Süreci iyi değerlendirmek gerekli" ANKARA (A.A) - 27.12.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, ''Anayasa yapım sürecinde vakit çok önemli, zaman çabuk geçip gidiyor. Biz de birlikte varılan karar gereği 2012'nin sonuna bu işi bir noktaya getirmek istiyoruz. Böyle bir hedefimiz var'' dedi. Çiçek, TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyeleri ile KESK Genel Başkanı Lami Özgen'i ziyaret etti. Cemil Çiçek, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, 19 Ekim'den beri 4 siyasi partinin desteği, kararı ve onayı ile oluşan Anayasa Hazırlama ve Uzlaşma Komisyonu olarak bir çalışma sürdürdüklerini söyledi. Ziyaretlerinin amacının bilgilendirmek ve katılımlarını istemek olduğunu ifade eden Çiçek, KESK'in nasıl bir anayasa istediklerini cuma gününe kadar kendilerine ileteceğini anlattı. Çiçek, şöyle devam etti: ''Bu süreci iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Anayasa yapım sürecinde vakit çok önemli, zaman çabuk geçip gidiyor. Biz de birlikte varılan karar gereği 2012'nin sonuna bu işi bir noktaya getirmek istiyoruz. Böyle bir hedefimiz var. Bu bizim çalışmalarımıza bağlı olduğu kadar, meslek örgütleri ve sivil toplumun da görüşlerini makul süre içerisinde bize bildirmelerine bağlı. Bu işi de çok fazla aksatmadan, çok fazla zamana yaymadan... Çünkü 30 yıllık tartışılan konudur. Vatandaşımızın beklentileri belli, örgütümüzün beklentileri aşağı yukarı giderek daha da netleşiyor, belirgin hale geliyor. İnşallah bu süreci en iyi şekilde değerlendirip 2012'de olumlu bir sonuca hep beraber varmak istiyoruz. Bu ziyaretlerin amacı budur.'' Çiçek, bir gazetecinin ''Bazı sivil toplum kuruluşları görüşlerini dile getirmeleri halinde daha sonra bazı sıkıntılar yaşayacaklarını dile getirdiler. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna şu yanıtı verdi: ''Burada da arkadaşlarımız benzer ifadeleri dile getirdiler. Bizim bu konuyu kendi aramızda da tartıştığımız zamanlar oldu. Biz elbette milletvekilleri olarak, siyasi partiler olarak, her partinin her milletvekili arkadaşımızın bir düşüncesi, kanaati var, ama bizim buraya gelişimiz, Anayasa uzlaşma Komisyonu üyesi sıfatıyladır. Elbette o konuları herkes kendi yönünden değerlendiriyor, herkesin katıldığı, eksik bulduğu konular, karşı görüşleri olabilir. Ama biz şuna azami hassasiyeti gösteriyoruz. Davet ettiğimiz kuruluşlarla kendi düşüncelerimizi müzakere etme noktasında değiliz, bu sürecin daha demokratik bir anlayışla sürdürülmesine katkı anlamındadır. Çünkü o zaman karşı görüşler, düşünceler ortaya geldiğinde sanki biz komisyon olarak belli konularda karar vermişiz, usulen başkalarını dinliyormuşuz gibi bir kanaat hasıl olmasın. Bu işin böyle bir hassasiyet içinde sürdürülmesi gerekiyor. Arkadaşlarımız da benzer görüşleri, aynı cümleleri, hatta aynı terminolojiyi kullanarak o konudaki düşüncelerini gündeme getirdiler.'' KESK Başkanı Lami Özgen de yeni anayasa konusunda hazırladıkları görüş ve önerilerini cuma günü komisyona ileteceklerini belirterek, şöyle dedi: ''Yeni demokratik anayasa Türkiye'nin bütün sorunlarına çözüm getirebilmelidir. Aynı zamanda farklı toplumsal katmanlar arasında bir konsensüs ve uzlaşıyı yakalayabilmelidir. Temel taleplerimizden biri budur. O sürece toplumun bütün kesimleri, örgütlü bir şekilde dahil olabilmelidir. Bunların olabilmesi için kaygıları olan birçok kesim vardır. Bizim de kaygımız var. Türkiye'deki mevcut iklimin değişmesi gerek. KESK olarak öngördüğümüz anayasa toplumun tüm katmanlarını kapsayan, eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik bir Türkiye ve toplumsal yapısına hizmet etmelidir. Aynı şekilde çalışma alanını eşit ve özgür şekilde yeniden düzenleyebilmelidir.''