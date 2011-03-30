-ÇİÇEK: "KAMUOYUNDAN ÇEKİNİYORUZ" TBMM (A.A) - 30.03.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, ''Herkesin maaşını düzenliyoruz ama kamuoyundan çekindiğimiz için kendi maaşlarımızı düzenlemiyoruz'' dedi. TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişikliği çerçevesinde Anayasa Mahkemesinin yeniden yapılandırılmasını öngören kanun tasarısı üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Çiçek, düzenleme ile Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın maaşının 9 bin 542 lira, başkanvekilinin maaşının 8 bin 765 lira, üyelerin maaşının ise 8 bin 550 lira olacağını söyledi. Çiçek, emekli maaşı olarak başkanın 4 bin 813 lira, mahkeme üyelerinin de 4 bin 566 lira alacağını belirtti. Çiçek, milletvekillerinin maaş ve özlük hakları ile ilgili sıkıntıların başka bir yerden değil, yine milletvekillerinin kendisinden kaynaklandığını ifade etti. Milletvekillerinin maaş ve özlük hakları ile ilgili eski Başbakan Turgut Özal döneminde bir düzenleme yapıldığını anımsatan Çiçek, ancak kamuoyundan tepki gelince bütün yükün bu yasayı çıkaranlara yüklendiğini söyledi. ''Herkesin maaşını düzenliyoruz ama kamuoyundan çekindiğimiz için kendi maaşlarımızı düzenlemiyoruz'' diyen Çiçek, şöyle devam etti: ''Gelin bu işi yapacaksak hep birlikte yapalım. Ben hatırlıyorum, hem maaşları aldık hem de bu maaşları çıkaranlar için söylemedik şey bırakmadık. Doğru olmayan, asılsız ithamlarla hem siyaset kurumu hem milletvekilleri yıprandı. Eğer hakikaten bir şey yapacaksak, oturup birlikte bu konuyu düşünmemiz lazım. Pasaport konusunda da aynı sıkıntılar yaşanıyor. Eğer milletvekiline kırmızı pasaport verilmesi gerekiyorsa bunu da hep birlikte yapalım. Milletvekili, bir kamu görevlisinden daha az imkanı hak etmiyor. Dünyanın en zor işini yapıyoruz. Sabahlara kadar çalışıyoruz. Gelin bu işi birlikte göğüsleyelim. Parlamentoda bu yönde yasalar çıktığında Meclisin hukuku yeterince savunulmadı. Çünkü basından, oradan buradan yaylım ateşi başladığında, herkes bir tarafa çekildi. Halbuki Meclisin hukukunu korumak Meclis Başkanlarının göreviydi.'' Cemil Çiçek, MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır'ın, ''Sekiz yıldır iktidardasınız neden bunları yapmadınız?'' sözleri üzerine, ''Her şeyi hükümet getirmiyor. Zaman oluyor ki siz de kanun teklifleri veriyorsunuz. Başka konularda kanun teklifi veriyorsunuz da burada niye teklif vermiyorsunuz. Maaşla ilgili kararı ben vereceğim, yasayı ben çıkaracağım, meydanda istismarını da sen yapacaksın. Dünyanın neresinde böyle bir iş var. Olabilir mi? Geçmişte yaşadık bunları'' diye konuştu.