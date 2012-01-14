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Politika

Çiçek: Yeri hiçbir zaman doldurulamayacak ANKARA (A.A)

14 Ocak 2012 02:36

-Çiçek: Yeri hiçbir zaman doldurulamayacak ANKARA (A.A) - 13.01.2012 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatıyla ilgili, ''Yeri hiçbir zaman doldurulamayacak ancak hatırası Türk milleti tarafından daima yaşatılacaktır'' dedi. Çiçek, KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Çiçek, mesajında şunları kaydetti: ''Kıbrıs davasının yılmaz savunucusu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhum Denktaş, sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin değil bütün Türk milleti için önemli bir değerdir. Merhum Denktaş, milletimizin Kıbrıs davasını her zaman çilesini çekmiş büyük bir vatansever, eşsiz bir devlet adamı ve yeri doldurulamaz bir şahsiyettir. Yaşadığı sürece Kıbrıs Türkünün varlığı ve bağımsızlığı için hayatını ortaya koymuş ve tüm ömrünü Kıbrıs davasına vakfetmiştir. Yeri hiçbir zaman doldurulamayacak ancak hatırası Türk milleti tarafından daima yaşatılacaktır.''

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