-Çiçek: ''Yeni anayasayla ilgili görüşleri savcılığa vermiyoruz" TBMM (A.A) - 27.12.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, yeni anayasayla ilgili gelen görüşleri ''hukuka aykırıdır'' diye savcılığa vermediklerini belirterek, ''Onun için kimsenin endişeye kapılmasına gerek yok'' dedi. TV8'de yayınlanan ''Erkan Tan ile Başkentten'' programında soruları yanıtlayan Çiçek, yeni Anayasa ile ilgili yapılan çalışmaları özetledi. Vatandaşların ''Yeni anayasa ile görüşlerimizi, mevcut anayasa ve yasalara aykırı olduğu için açıklayamıyoruz, hukuki takibata uğramaktan korkuyoruz'' dediği yönünde haberlerin anımsatılması üzerine Çiçek, toplantılarda böyle bir değerlendirme olduğunu belirterek, ''Bize gelen görüşleri 'hukuka aykırıdır' diye savcılığa vermiyoruz'' dedi. Türkiye'de bir çok şeyin konuşulduğunu ifade eden Çiçek, ''Suç işlemeden de her şeyi söylemek imkanı var bu ülkede. Konuşulmadık bir şey kaldı mı? Ayrı devlet, ayrı bayrak, federasyon... Bunu usulünce herkes konuşabilir, söyleyebilir'' diye konuştu. Gelen görüşlerle ilgili bir hukuk değerlendirmesi yapmadıklarını, ''alın, bakın, değerlendirin'' diye başka bir yere göndermediklerini belirten Çiçek, ''Bundan emin olabilirler. Onun için kimsenin endişeye kapılmasına gerek yok'' dedi. Bir izleyicinin ''Sayın Çiçek boşuna uğraşıyorsunuz. Bunların derdi anayasa yapmak değil. Siz iyi niyetle çabalıyorsunuz'' görüşünün aktarılması üzerine Çiçek, ''Bu bizim eski alışkanlıklarımızın yeni olaya yansımasıdır. Bardağa hep boş tarafından bakıyoruz. Diyelim ki oyalandı, bu komisyon bir şey yapmadı, elimize kına yakalım o zaman. O zaman bu anayasadan niye şikayet ediyoruz?'' diye sordu. ''Kötümser bir havaya gerek yok, iyimserim'' ifadesini kullanan Çiçek, ''Olmazsa, niye olmadığını da kamuoyu ile paylaşırız. Kimse 'nasılsa anayasa olmaz bunlar anlaşamazlar' diye, yapabileceği katkı varsa bunu yapmaktan geri kalmasın ve olumsuz bir hava kamuoyunda estirmesin'' dedi. Mevcut anayasanın baştan ele alınması için bin tane sebep olduğunu vurgulayan Çiçek, ''Bu anayasayı değiştiremezsek bir otuz sene daha bu anayasadan şikayet eder ve bedelini öderiz'' diye konuştu.