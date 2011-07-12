-ÇİÇEK: YARIN SAAT 13.00'DE BDP'Yİ DAVET ETTİM TBMM (A.A) - 12.07.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, yarın BDP'lileri davet ettiğini belirterek, AK Parti temsilcilerinin de görüşmede yer alabileceğini söyledi. Çiçek, BDP'li yetkililerle kayıt yaptırma ve andiçme konusunda daha önce görüştüğünü anımsatarak, ''BDP'ye daha önce yaptığım çağrıyı yineliyorum. Yarın saat 13.00'de kendilerini davet ettim. Ümit ederim bu davete icabet edecekler. AK Parti grubundan arkadaşlarımızı da davet ettim. Onlar da katılabilecekler'' dedi.