-ÇİÇEK VE TOSKAY DIŞINDA ADAY YOK TBMM (A.A) - 03.07.2011 - TBMM Başkanı seçimi için adaylık başvuruları saat 24.00'te sonra erdi. Adaylık için 28 Haziran'da başlayan beş günlük başvuru süresi gece yarısı tamamlandı. AK Parti'li bir grup milletvekili tarafından 30 Haziran'da aday gösterilen Ankara Milletvekili Cemil Çiçek, 1 Temmuz'da da kendisi adaylık için başvurdu. Başvuruların son gününde de MHP Antalya Milletvekili Tunca Toskay TBMM Başkanlığına için aday oldu. TBMM Başkanı seçimi için Çiçek ve Toskay dışında aday çıkmadı. TBMM Genel Kurulu, yarın saat 14.00'te toplanarak, yeni Meclis Başkanını seçecek. Anayasa hükümlerine göre, TBMM Başkanı seçilebilmek için, yapılacak oylamaların ilk ikisinde adaylardan birinin üye tamsayısının üçte iki (367) çoğunluğunun oyunu alması gerekiyor. Bu sağlanamazsa yapılacak üçüncü turda seçilebilmek için üye tamsayısının salt çoğunluğu (276) aranacak. Üçüncü oylamada da gerekli çoğunluk sağlanamazsa, bu turda en çok oyu alan iki aday arasında dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan aday TBMM Başkanı seçilmiş olacak.