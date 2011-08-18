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Politika

Çiçek ve Kılıçdaroğlu Köşk'e çıkacak ANKARA (A.A)

18 Ağustos 2011 01:08

-Çiçek ve Kılıçdaroğlu Köşk'e çıkacak ANKARA (A.A) - 17.08.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, bundan böyle Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) her toplantısının ardından TBMM Başkanı ve ana muhalefet partisi liderini bilgilendirerek görüş alışverişinde bulunacağı bildirildi. Cumhurbaşkanlığından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Gül, her MGK toplantısından sonra TBMM Başkanı ve anamuhalefet partisi liderini Çankaya Köşkü'ne davet edecek. TBMM Başkanı ve ana muhalefet liderini MGK toplantısına ilişkin bilgilendirecek olan Gül, görüş alışverişinde bulunacak. Bu kapsamda Gül, 19 Ağustos 2011 Cuma günü TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile biraraya gelecek.

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