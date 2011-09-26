-Çiçek ve Erdoğan nikah şahitliği yaptı ANKARA (A.A) - 25.09.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanvekili Sadık Yakut'un kızı Esma Yakut'un nikah şahitliğini yaptı. Sadık Yakut'un kızı Esma Yakut ile Hacı Murat Özdemir'in Bilkent Otel'deki nikah törenine, TBMM Başkanı Çiçek, Başbakan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yardımcıları Beşir Atalay, Bülent Arınç, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kırgızistan Meclis Başkanı Ahmatbek Keldibekov, bazı milletvekilleri ile çok sayıda davetli katıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in kıydığı nikahta Çiçek, Erdoğan, Arınç ve Kırgızistan Meclis Başkanı Keldibekov, çiftin nikah şahitliklerini yaptı. Nikahın ardından şahitler genç çifte mutluluklar dilerken, TBMM Başkanı Çiçek ve Başbakan Erdoğan, genç çifte ''3 çocuk'' önerisinde bulundu. Evlilik cüzdanı, TBMM Başkanı Çiçek'in resmi davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Kırgızistan Meclis Başkanı Ahmatbek Keldibekov'a verildi. Keldibekov, evlilik cüzdanını Anadolu Ajansı İş Geliştirme ve Pazarlama Müdürlüğünde çalışan gelin Esma Yakut'a verdi. Nikah töreninin ardından Çiçek, Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Arınç ve Keldibekov, genç çift ve aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.