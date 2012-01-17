-Çiçek ve Erdoğan Ankara'ya geldi ANKARA (A.A) - 17.01.2012 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki bakanlar, özel uçak ''ANA'' ile KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın cenaze törenine katılmak için gittikleri Kıbrıs'tan Ankara'ya döndü. Çiçek ve Başbakan Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Emniyet Müdürü Zeki Çatalkaya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve diğer ilgililer karşıladı. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala da aynı uçakla Ankara'ya döndü.