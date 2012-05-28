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Politika

Çiçek: Tutuklu vekillere çözüm görünmüyor

Çiçek "Yasalar çerçevesinde yapılacak bir şey yoksa çözüm görünmüyor" dedi

28 Mayıs 2012 16:57

Meclis Başkanı Cemil Çiçek, "Tutuklu vekillere anayasa ve yasa izin vermiyorsa, çözüm görünmüyor" dedi.
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek, tutuklu vekillerle ilgili anayasa ve yasalar izin vermiyorsa yapacak bir şey olmadığını söyledi.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz ile Meclis'te görüşmesinin ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Meclis Başkanı Çiçek, tutuklu vekillerle ilgili soruya, "Artık konuşulmadık ne kaldı, bilmiyorum. Muhalefet de Başbakan da gerekli açıklamaları yaptı. Yasalar çerçevesinde yapılacak bir şey yok" dedi.

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