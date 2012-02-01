-Çiçek: ''Türkiye etkin rol alıyor'' PALEMBANG (A.A) - 01.02.2012 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Türkiye'nin birçok uluslararası örgütte eskisiyle kıyaslanmayacak derecede etkin rol alığını söyledi. Çiçek, Endonezya'nın Palembang kentinde katıldığı İslam Konferansı Örgütü Parlamento Birliği (İKÖPAB) 7. Konferansı'nı AA'ya değerlendirdi. Teşkilatın Genel Sekreteri'nin bir Türk olmasının kendileri için büyük önem taşıdığını belirten Çiçek, bu nedenle Genel Sekreter Mahmut Erol Kılıç'ın yeniden aynı göreve seçilmesinden memnun olduklarını ifade etti. Türkiye'nin bir çok uluslararası örgütte eskisiyle kıyaslanmayacak derecede etkin rol aldığını anlatan Cemil Çiçek, ülkenin uluslararası rolünün giderek daha önem kazandığını ifade etti. İKÖPAB Konferansı vesilesiyle bazı ülkelerin Meclis Başkanlarıyla da yüz yüze görüşmeler yaptığını kaydeden Çiçek, görüşmelerde, Türkiye'nin uluslararası platformda beklentilerini dile getirdiğini ifade etti. Parlamentoların da dış politikanın oluşmasında ve ilişkilerin derinleşmesinde giderek önemli bir rol aldığını vurgulayan Çiçek, ''Bu manada parlamentoların, parlamenter diplomasisi açısından önemi arttı. Bizler de bunları değerlendirmeye çalışıyoruz'' diye konuştu. Konferansta özellikle değindiği konulardan birinin de ''Arap Baharı'' adıyla anılan Kuzey Afrika ve Ortadoğu'daki gelişmeler olduğunu anlatan TBMM Başkanı Çiçek, ''Türkiye'nin bu olaylara nasıl baktığını, olayları nasıl değerlendirdiğini, gelecekle ilgili düşüncelerini, kaygılarını ve bu örgütlerle ilgili fikirlerini ifade etme fırsatı bulduk. Biz, halkın isteklerini göz ardı eden iktidarların artık günümüz dünyasında ülkelerini yönetemeyeceğini, meşruiyetlerini tesis edemeyeceklerini dile getirdik'' diye konuştu. -''Türk heyetinin başarısı- Çiçek, Türk heyetinin konferansta Fransa Senatosu'nda kabul edilen yasa ve Kıbrıs sorununa ilişkin görüşlerinin sonuç bildirgesinde yer alması için çaba sarf ettiğini ve bunda başarılı olduğunu söyledi. Çiçek, şunları söyledi: ''Fransa Senatosu'nun aldığı kararın doğru olmadığını, parlamentoların mahkeme olmadığını söyledik. Tarihi olaylarla ilgili kararı almada parlamentoların yetkili olmadığını ifade ettik. Türkiye'nin bu tür platformlarda dile getirmekte fayda gördüğü bir kaç konu var ki bunlardan birisi de Kıbrıs konusudur. Bu da sonuç bildirgesinde yer aldı. 2012 yılının ilk yarısında artık bunun bir sonuca bağlanması gerekiyor. Çünkü sürekli çözümsüzlük sürdürülemez. Çözüm isteyen Türk tarafı ama her türlü sıkıntıya maruz kalan da Türk tarafı. Uluslararası toplumdan koparılmaya çalışılan da Türk tarafı. KKTC burada Türk Devleti sıfatıyla bulundu. Bu sorunun burada da dile getirmemiz faydalı oldu.'' Bu tür konularda dokümanların, muhataplarla diyalog kurmanın önemine değinen Çiçek, ''Biz önemli ölçüde heyet olarak dokümanlar getirdik. Bu konularda ne kadar çok çalışırsanız, ne kadar çok doküman elde eder ve ne kadar çok muhatabınızı bilgilendirirseniz o derece başarılı olursunuz. Bu konularda eksikliğimizin olduğu bir vakadır. Biz hem Ermeni soykırımı iddiaları hem Kıbrıs konusunda önemli bilgilendirmelerde bulunduk. Kendimizi tanıtım noktasındaki eksikliğimiz, genel eksikliktir. Her geçen gün bu eksikliğimizi gidermeye çalışıyoruz'' diye konuştu.