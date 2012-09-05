Çiçek: Türkiye bir yere gelecekse terörün üstesinden gelmeli

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, terörün şu anda Türkiye'nin önündeki en önemli mesele olduğunu belirterek, “Ben terör meselesine yüreği yanarak bakan bir insanım. Herkesin beni öyle anlaması lazım. Türkiye bir yere gelecekse bu belanın üstesinden gelmesi lazım ama bu belayı da iyi tanıması lazım” dedi.

Çiçek, Sivas Kongresi'nin 93. yıl dönümü etkinliklerine katılmak için geldiği kentte, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nda TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 4 Eylül Kampüsü Protokolü ile Vergi Rekortmenleri Ödül Törenlerine katıldı.

Burada konuşan Çiçek, Sivas Kongresi'nin 93. yıl dönümünü kutladıklarını ifade ederek, “Bunun yakın tarihimizde, toplum, siyasi ve devlet hayatımızda ne kadar önemli olduğunun farkındayız ve daha fazla farkında olmalıyız. Çünkü bugün eğer Sivas Kongresi'nde o kararlar alınmasaydı ve millet olarak, o gün siyaset yapan insanlar olarak, o kararların arkasında durmasaydık, biz bugün burada bu toplantıyı yapamazdık. Evvela hepimizin siyasi görüşü, kanaati, inancı ne olursa bunun gerçekten farkında olmamız lazım” diye konuştu.

Çok anlamlı tören yapıldığını ve ödül alan herkesi tebrik ettiğini aktaran Çiçek, Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Katar gibi beleşten bir gelirinin olmadığını, petrol veya doğal gazı satıp devletin çarkını döndürmediğini bu nedenle çalışarak, üreterek ve kazanarak ülkenin bir yere getirilebileceğini vurguladı.

Çiçek, özel sektörün önemine değinerek, Türkiye'nin dünyanın en büyük ekonomileri arasında olmasında, özel sektörün önemli katkısı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin daha da ileri noktalara geleceğine inandığını dile getiren Çiçek, şöyle devam etti:

“Yalnız şunu görmemiz lazım. Bu törenleri belli acıların arkasında yapıyoruz. Teröre epey kafa yormuş olan bir insanım. Terör şu an Türkiye'nin önündeki en önemli meseledir. Kim ne derse desin. Teröre bir siyaset adamı olmanın ötesinde; yakınlarını hem asala terörüne hem PKK terörüne vermiş olan bir aileden geliyorum. Bakınız Türkiye'de bir gelenek vardı. TBMM'de başkan seçildiğinde teşekkür konuşması yapar, Genel Kurul Salonunda tebrikleri kabul eder ve hiç vakit kaybetmeden geçici başkandan görevi devralmak üzere başkanlık kısmına geçer. Belki bunun bir istinası oldu. Ben Meclis'e başkan seçildim, 4 Temmuz günü saat 4.30, teşekkür konuşmasından sonra koşa koşa Kocatepe Camii'ndeki bir hemşehrim şehidin cenazesine gittim. Ben terör meselesine yüreği yanarak bakan bir insanım. Herkesin beni öyle anlaması lazım. Türkiye bir yere gelecekse bu belanın üstesinden gelmesi lazım ama bu belayı da iyi tanıması lazım.”