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Politika

Çiçek: Türkiye bir yere gelecekse terörün üstesinden gelmeli

Çiçek, Türkiye'nin daha da ileri noktalara geleceğine inandığını söyledi

05 Eylül 2012 00:48

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, terörün şu anda Türkiye'nin önündeki en önemli mesele olduğunu belirterek, “Ben terör meselesine yüreği yanarak bakan bir insanım. Herkesin beni öyle anlaması lazım. Türkiye bir yere gelecekse bu belanın üstesinden gelmesi lazım ama bu belayı da iyi tanıması lazım” dedi.

Çiçek, Sivas Kongresi'nin 93. yıl dönümü etkinliklerine katılmak için  geldiği kentte, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nda TOBB Ekonomi ve Teknoloji  Üniversitesi 4 Eylül Kampüsü Protokolü ile Vergi Rekortmenleri Ödül Törenlerine  katıldı.
 
Burada konuşan Çiçek, Sivas Kongresi'nin 93. yıl dönümünü kutladıklarını  ifade ederek, “Bunun yakın tarihimizde, toplum, siyasi ve devlet hayatımızda ne  kadar önemli olduğunun farkındayız ve daha fazla farkında olmalıyız. Çünkü bugün  eğer Sivas Kongresi'nde o kararlar alınmasaydı ve millet olarak, o gün siyaset  yapan insanlar olarak, o kararların arkasında durmasaydık, biz bugün burada bu  toplantıyı yapamazdık. Evvela hepimizin siyasi görüşü, kanaati, inancı ne olursa  bunun gerçekten farkında olmamız lazım” diye konuştu.
 
Çok anlamlı tören yapıldığını ve ödül alan herkesi tebrik ettiğini  aktaran Çiçek, Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Katar gibi beleşten bir gelirinin  olmadığını, petrol veya doğal gazı satıp devletin çarkını döndürmediğini bu  nedenle çalışarak, üreterek ve kazanarak ülkenin bir yere getirilebileceğini  vurguladı.
 
Çiçek, özel sektörün önemine değinerek, Türkiye'nin dünyanın en büyük  ekonomileri arasında olmasında, özel sektörün önemli katkısı olduğunu söyledi.
 
Türkiye'nin daha da ileri noktalara geleceğine inandığını dile getiren  Çiçek, şöyle devam etti:
 
“Yalnız şunu görmemiz lazım. Bu törenleri belli acıların arkasında  yapıyoruz. Teröre epey kafa yormuş olan bir insanım. Terör şu an Türkiye'nin  önündeki en önemli meseledir. Kim ne derse desin. Teröre bir siyaset adamı  olmanın ötesinde; yakınlarını hem asala terörüne hem PKK terörüne vermiş olan bir  aileden geliyorum. Bakınız Türkiye'de bir gelenek vardı. TBMM'de başkan  seçildiğinde teşekkür konuşması yapar, Genel Kurul Salonunda tebrikleri kabul  eder ve hiç vakit kaybetmeden geçici başkandan görevi devralmak üzere başkanlık  kısmına geçer. Belki bunun bir istinası oldu. Ben Meclis'e başkan seçildim, 4  Temmuz günü saat 4.30, teşekkür konuşmasından sonra koşa koşa Kocatepe  Camii'ndeki bir hemşehrim şehidin cenazesine gittim. Ben terör meselesine yüreği  yanarak bakan bir insanım. Herkesin beni öyle anlaması lazım. Türkiye bir yere  gelecekse bu belanın üstesinden gelmesi lazım ama bu belayı da iyi tanıması  lazım.”
 

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