-ÇİÇEK: TOPLU İSTİFALARLA PARLAMENTO ÇALIŞAMAZ ANKARA (A.A) - 31.01.2011 - Hükümet sözcüsü Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, CHP'li üyelerin Anayasa Komisyonu'ndan istifa etmesiyle ilgili, ''Eğer toplu istifa yoluyla yasaların görüşülmesi engellenecekse o zaman bu parlamento hayatta çalışamaz'' dedi. Çiçek, Başbakanlık Yeni Bina'da yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı. Bir gazetecinin, CHP milletvekillerinin Anayasa Komisyonu'ndan istifa etmelerine ilişkin sorusu üzerine Çiçek, şunları söyledi: ''Yargıyla ilgili iki ayrı komisyonda yasa görüşülüyordu. Yargıtay ve Danıştay ile ilgili yasa Adalet Komisyonu'ndaydı, komisyon da bitti. Genel Kurul'a inmiş olacak. Anayasa Mahkemesi ile ilgili yasa tasarısı var. O Anayasa tasarısı da alt komisyondadır. Adalet Komisyonu'ndan yasa tasarısı geçti. Genel Kurula inmiş olacak. Bu hafta içerisinde sıra sayısını alır. Onu da ümit ederiz ki görüşürüz. Ancak şunu ifade edeyim. Adalet Komisyonu'ndaki tartışmalarla ilgili olarak zaten ilgili arkadaşlarımız değerlendirmeyi yapıyor. Ama şunu ifade edeyim, tabiatıyla muhalefet partilerinin hakkıdır. Ancak bir hakkın suistimalini de kanun himaye etmez. Siz 'gündeme gelen her tasarıyla ilgili komisyondan topluca istifa ederiz' derseniz. O zaman Meclis çalışmaz. Muhalefet, parlamento çalışmalarını ipotek altına almış olur. Bu doğru değildir. Herkes, fikrini, düşüncesini söyler. Ama ben geçmişte de bilirim, bir tek maddeyle ilgili 48-50 tane önerge verildiğine bu parlamento tutanakları şahittir. Geçmişte sırf konuyu uzatmak adına bir anayasa kitabının alınıp birinci sayfasından başlayıp günlerce okunduğuna şahit olmuşuzdur. Bu da bir hakkın kötüye kullanılmasıdır. Meseleye bu açıdan bakmak gerekir. Ben biliyorum ki bu tasarı görüşülürken, sabahtan akşama herkes bu tasarıyla ilgili ne söyleyecekse genel üzerinde değerlendirmelerini yapmıştır, Genel Kurulda da yapmıştır. Eğer toplu istifa yoluyla yasaların görüşülmesi engellenecekse o zaman bu parlamento hayatta çalışamaz. Kaldı ki parlamentoda bir tek parti de yok. Diyelim ki komisyonda bir tek üyesi olan bir parti düşünün her defasında istifa edecek. O üye verinceye kadar komisyon çalışmaları duracak. Bunu da kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Onun için hukukun temel kuralı, bir hak tanınır, muhalefet haktır demokrasilerde. Buna saygı duyarız ama bir hakkın suistimaline hukukun, kanunu himaye etmediği de en az öbür hak kadar bir temel kuraldır. Bunu da görmemiz lazım.'' -24 BARONUN ORTAK AÇIKLAMASI- 24 baro tarafından bugün yapılan ortak açıklamanın hatırlatılması üzerine Bakan Çiçek, şunları söyledi: ''Kimsenin bir şeyi ele geçirmesi söz konusu değildir. Bu yasaların niye getirildiği belli. Neden gündeme geldiği belli. Bir kısmı anayasal zorunluluktan geliyor. Anayasa Mahkemesi ile ilgili. Öbürleri iş yüküyle alakalıdır. Bir an evvel bu dosyaların kısa sürede sonuca bağlanabilmesi bir kısım hepimizi üzen sıkıntılı durumların meydana gelmemesi bakımından alınması gereken bir kısım tedbirleri içermektedir. Bununla ilgili zaten yasa Genel Kurula indiğinde gerekli açıklamalar da orada yapılmış olacaktır. Bunlar siyasi değerlendirmelerdir. Kimse bir yeri ele geçiremez. Böyle bir düşünceyle de yasal bir düzenleme zaten yapılamaz. Bu yasaların neden gündeme geldiği, kanun tasarısının gerekçesine bakarsanız orada var. Onun dışındakilerin hepsi bize göre doğru değerlendirmeler değildir.''