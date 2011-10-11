-Çiçek: Tartışılmayacak bir anayasayı arzu ediyoruz ANKARA (A.A) - 11.10.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, bir daha uzun süre tartışılmayacak bir anayasa yapmayı arzu ettiklerini belirterek, ''Herkesin 'Benim de bu işte bir katkım vardır' diyebileceği yöntemi bulmaya çalışıyoruz. İyi niyetle başlıyoruz, inşallah sonu da iyi biter'' dedi. Çiçek, yeni anayasa çalışmaları kapsamında Sosyal Demokrat Parti (SODEP) Genel Başkanı Hüseyin Ergün'ü ziyaret etti. Çiçek, ziyaretin başlangıcında basın mensuplarının görüntü aldığı sırada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gündeminde yeni bir anayasa konusunun bulunduğunu, bu kapsamda Meclis'te grubu bulunan partilerden üçer ismin yer alacağı komisyonun birkaç gün içerisinde ilk toplantısını yapacağını hatırlattı. Bu çalışmalara yardımcı olmak amacıyla Meclis Başkanlığı olarak komisyon üyelerine bazı belge ve dokümanlar göndereceklerini ifade eden Çiçek, komisyonun çalışma usul ve esaslarını belirlemeleri gerektiğini ve bu gündemle ilk toplantıyı yapacaklarını söyledi. Çiçek, anayasanın sadece TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerle değil milletle beraber yapılacağını, Meclis dışındaki siyasi partiler, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları hatta teker teker de vatandaşların katılımının sağlanacağını ifade ederek, ''Bir daha uzun süre tartışılmayacak bir anayasayı yapmayı arzu ediyoruz'' dedi. Konunun süreç içinde diğer partilerle de paylaşılması gerektiğine işaret eden Çiçek, bu partilerin de sürece aktif olarak katılmalarını istedi. TBMM Başkanı Çiçek, bir gazetecinin, ''Daha önceki açıklamalarınızda sivil toplum kuruluşları ve TBMM dışındaki siyasi partilerin komisyonda hukuki olarak temsiline yönelik çalışma yapılacağından söz etmiştiniz. Çalışma ne aşamada?'' sorusunu şöyle yanıtladı: ''Hukuki olarak demedim. Türkiye'de şu an 63 siyasi parti var. Bunlardan 27 tanesi seçime girme hakkı elde etmiş, 15 tanesi 12 Haziran seçimlerine katılmış. 63 siyasi partimizin de görüşlerinin bu komisyona yansıması kanaatindeyim. Ayrıca Türkiye'de yüz binin üzerinde 'STK' başlığı altında toplayabileceğimiz geniş bir liste var. Ayrıca teknolojinin getirdiği imkanlar var. Bu çalışmalara başladığımız andan itibaren Meclis'in web sitesinde bir sayfa açıyoruz. Buna gruplar halinde de katılınabilir, şahıslar da görüşlerini bildirebilirler. Bunun ötesinde bu teknolojik imkan 'Şöyle yapılırsa daha fazla kişiye ulaşılır?' deniyorsa onu da yapmaya hazırız. Komisyon buna ilave teklifler getirebilir. STK'lar teklif getirebilir. Buradaki niyetimiz ve amacımız olabildiğince herkesin bu sürece katkı vermesidir. Meclis'te bir büro oluşturuyoruz. İşin içerisinde uzman arkadaşlarımız var. Bu gelen görüşlerin hepsini alacak, konularına göre tasnif edecek. Böylece herkesin 'Benim de bu işte bir katkım vardır' diyebileceği yöntemi bulmaya çalışıyoruz. Eksik kalan hususlar varsa onları da teklif olarak bekliyoruz. İyi niyetle başlıyoruz, inşallah sonu da iyi biter.''