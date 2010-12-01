-ÇİÇEK: SOĞUKKANLILIKLA DEĞERLENDİRMEK LAZIM ANKARA (A.A) - 01.12.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Wikileaks belgeleriyle ilgili olarak, ''Parça tesirli, biraz da fitne çıkarmaya müsait tırnak içinde belgeler dizisi olarak görüyorum. Olup biteni soğukkanlılıkla ve hukuk çerçevesinde değerlendirmek en doğru yoldur diye düşünüyorum'' dedi. Çiçek, Rixos Oteli'nde düzenlenen Uluslararası Yolsuzluk Konferansından ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Wikileaks belgelerinde bazı bakan ve siyasetçilerin isimlerinin yer aldığının hatırlatılması üzerine Çiçek, dün TBMM'de kendisine bu konuyla ilgili görüşlerinin sorulduğunu, orada da fikirlerini ifade ettiğini söyledi. ''Şimdi daha işin başlangıcındayız, rakamlara bakıldığında. Bu bilgiler nasıl sızdı, niye sızdı, ne elde edilmek isteniyor, bunun arkasında kim var, kimler var, bunların hepsini zaman içinde göreceğiz'' diyen Çiçek, ama şu ana kadar açıklanan belgelerle ilgili bazı açıklamaların yapıldığını, bundan sonra da yapılacağını ifade etti. Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Kimse kendisine yönelik bu ağır ithamlar karşısında sessiz kalmaz. Hukuk yollarına başvurması gereken noktalarda da buna da başvurulacaktır. Çünkü bunun başka yolu yoktur. Bir deli taş atar, 40 akıllı çıkaramaz. Her yerde de 40 akıllı bulunamaz. Çünkü ben bu belgelerde şu ana kadar yayınlanana baktığımda yalan yanlış, eksik, kulis, dedikodu, resepsiyonlarda öyle diyorlar böyle diyorlar, belki bazıları bakımında da doğru bilemiyorum. Çünkü 251 binden fazla belgede doğru olanlar da olabilir. Eğer belli bir maksatla yayınlanıyorsa bunlar, bunların içerisinde de bazıları doğru olabilmeli ki öbür yalan yanlışlar onun peşine takılı versin. Parça tesirli, biraz da fitne çıkarmaya müsait tırnak içinde belgeler dizisi olarak görüyorum. Olup biteni soğukkanlılıkla ve hukuk çerçevesinde değerlendirmek en doğru yoldur diye düşünüyorum.'' Çiçek, bir başka gazetecinin, belgelerde Türkiye'ye ait olanların öncelikli yayımlanması nasıl değerlendirdiğini sorulması üzerine, ''Onları siz değerlendirin daha işin başındayız'' yanıtını verdi. Cemil Çiçek, ''İddialarla ilgili siz hukuk yollarına başvuracak mısınız'' sorusunu, ''Bazı açıklamalar yapılacaktır diye ifade ettim. Bekleyin daha işin başlangıcındayız'' şeklinde yanıtladı.