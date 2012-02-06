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Politika

Çiçek: Siyaset alanını genişletmeliyiz TBMM (A.A)

06 Şubat 2012 17:31

-Çiçek: Siyaset alanını genişletmeliyiz TBMM (A.A) - 06.02.2012 -TBMM Başkanı Cemil Çiçek, siyaset alanını genişletmeleri gerektiğini ifade ederek, ''Devletin kurumları arasındaki bir süreden beri var olan bu çatışmayı, gerginliği, yetki gasplarını ortadan kaldırıp, herkes kendi görev alanı içinde kalmalı'' dedi. Çiçek, Türk Ocakları Derneği Genel Başkanı Nuri Gürgür ve beraberindeki heyeti kabul etti. TBMM Başkanı Çiçek, Gürgür'ün, yeni anayasaya ilişkin önerilerini dinledikten sonra açıklamalarda bulundu. Çiçek, ''Bu dönem, bunu milletin arzu ve beklentisine uygun olarak yapmalıyız, siyaset alanını genişletmeliyiz. Devletin kurumları arasındaki bir süreden beri var olan bu çatışmayı, gerginliği, yetki gasplarını ortadan kaldırıp, herkes, tabiri caizse kendi görev alanı içinde kalmalı. Vatandaş da kimin yakasına yapışacağını bilmelidir. Onun için anayasadaki dengeleri de iyi kurarak, koruyarak, kollayarak, hak ve özgürlükler açısından beklentileri karşılayan yeni bir anayasayı milletimize armağan etmenin çabası, gayreti içinde oluruz'' diye konuştu.

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