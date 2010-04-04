Çiçek sepetinde bomba paniği!

T24 - Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker onuruna dün gece Ankara Üniversitesi’nde düzenlenen gecede şüpheli paket paniği yaşandı.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral ilker Başbuğ’un da katıldığı gecede bir kuryenin getirdiği, ancak şüphelenilen çiçek sepeti, köpeklere koklatıldı. Köpeklerin tepki vermesi üzerine fakültenin iç bahçesine alınan çiçek sepeti, bomba imha uzmanlarınca fünyeyle patlatıldı. Sepetten çiçeklerin dışında bir şey çıkmadığı bildirildi. Sepet fünyeyle patlatıldığı sırada bir korumasının Org. Başbuğ’u bir notla bilgilendirdiği görüldü. Başbuğ, bir gazetecinin, “Şüpheli paket patlatıldı” demesi üzerine, “Onlar önemli şeyler değil” karşılığını verdi. Davetlilere de şüpheli bir paket patlatıldığı ve içinden bir şey çıkmadığı şeklinde anons yapıldı.





‘Tarihi bir gece yaşadık’



Geceye, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Danıştay Başkanı Mustafa Birden, kuvet komutanları Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Cemal Taluğ ve eşlerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. 80 yaşındaki Özden Toker’in doğumundan itibaren hayatının anlatıldığı sinevizyonla başlayan etkinlikte piyanist İdil Biret ve keman sanatçısı Suna Kan da konser verdi. Konserin ardından Özden Toker, çocukları ve torunlarıyla sahnede aile fotoğrafı çektirdi. Özden Toker’in kızı Gülsün Bilgehan Toker, boynuna annesi doğduğu zaman Atatürk’ün İsmet İnönü’nün eşi Mevhibe Hanım’a yolladığı “maşallah”ı taktığını anlattı.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ konser sonrası, “tarihi bir gece yaşandığını ve Cumhuriyetin ilk yıllarını hatırladıklarını” söyledi.







