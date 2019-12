-ÇİÇEK, ŞEHİT AİLELERİNDEN SAĞDUYU İSTEDİ TBMM (A.A) - 04.08.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, yaşanan tüm acılara rağmen teröre verilecek en etkili cevabın, milletin birlik ruhunu pekiştirerek sağduyu ile mücadeleyi sürdürmek olduğunu belirterek, "Benim ailem de iki şehit vermiştir. Birini PKK terörüne, diğerini ASALA terörüne" dedi. Çiçek, TBMM'de, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği üyelerine iftar yemeği verdi. Yemekten sonra bir konuşma yapan Çiçek, 30 yıllık siyaset hayatında çok konuşma yaptığını, ancak bu ortamda konuşmakta zorlandığını ifade etti. Cemil Çiçek, Ramazan'ın maddi ve manevi güzelliklerinin yaşandığı Ağustos ayının, milletin tarihinde iz bırakmış büyük zaferlerin kazanıldığı bir dönem olması nedeniyle ayrı bir anlam taşıdığını kaydetti. Millete Anadolu'nun kapılarını ebediyen açan Malazgirt Zaferi'nin de bu ayda gerçekleştiğini belirten Çiçek, ''Yine milli mücadelemizin en kritik aşamasında, milletimizin bağımsızlığını kazandıran, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm meydan muharebelerini bizlere kazandıran ve bizi bugünlere getiren bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum'' dedi. Kazanılan bu zaferlerin hepsinin temelinde milletin bağımsızlık inancı, vatan ve millet sevgisinin yattığını vurgulayan Çiçek, milletin mensuplarının, dün olduğu gibi bugün de vatanın birliği ve bütünlüğü uğruna her türlü fedakarlığı yapmaya devam edeceğini söyledi. Konuklarına seslenen Çiçek, şöyle devam etti: ''Bu vefakarlığın en soylu en aziz şahitleri sizlersiniz. Dünyanın en zor ve çetin coğrafyalarından birinde yüzyıllardır olduğu gibi bugün de onurla, gururla, şerefle yaşıyorsak, bunu geçmişten beri sürdürdüğümüz birliğimize, beraberliğimize, şehit ve gazilerimize borçluyuz. Şunu tüm kalbimle ifade etmeliyim ki, sizler bizim için çok özel misafirlersiniz. Çünkü sizler en değerli varlıklarınızı bu vatan uğruna şehit verdiniz. Benim ailem de iki şehit vermiştir. Birini PKK terörüne, diğerini ASALA terörüne. Hainlerin oynamak istediği oyunları her seferinde sizler boşa çıkardınız. Bu topraklar, bu vatan için şehit vermeyen, gazi vermeyen Anadolu'da hiçbir şehrimiz yoktur. Kuşkusuz ülkemize ağır bedeller ödeten terörün acısını en çok yaşayan sizlersiniz. Binbir emekle büyütüp askere ya da polis olarak güvenlik hizmetlerine gönderdiğiniz evlatlarınız, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü, milletimizin huzur ve güvenliğini korumak uğruna şehit düştüler. Aranızdaki birçok kardeşim de bu vatan uğruna gazi oldu. Onların geride bıraktıkları aileleri ve gazilerimiz hepimizin baş tacıdır. Bu coğrafyada biz bir ve bütün olarak durabiliyorsak, özgürce yaşayabiliyorsak, bayrağımız inmiyor, ezanımız da dinmiyorsa, bu ancak aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir. Vatanın birlik ve bütünlüğünün korunması, ülkenin her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için hayatlarını feda eden tüm kahramanlarımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyor ve onları rahmetle anıyoruz.'' Şehit ailelerinin, yaşadıkları pek çok sıkıntılı dönemde ortaya koydukları sağduyu ile milletin vicdanı haline geldiğini belirten Çiçek, gazilerin de toplumun milli hafızasını oluşturduğunu söyledi. TBMM'nin de bir Gazi Meclis olduğunu anımsatan Çiçek, ''Meclisimiz şehit ve gazilerimizin eseridir. Herkes bilmelidir ki yaşanan tüm acılara rağmen teröre verilecek en etkili cevap, milletimizin birlik ruhunu pekiştirerek sağduyu ile mücadelemizi sürdürmektir. Allah ne sizlere ne milletimize başka acı göstermesin'' diye konuştu. Çiçek, konuşması sırasında göz yaşlarını tutamadı. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Taner Uran da son günlerde terör olaylarının arttığını, her gelen şehit haberinde acılarını tekrar yaşadıklarını kaydetti. Terörün bitmesi için şehit aileleri ve gaziler olarak üzerlerine düşen görevi yapmaya her zaman hazır olduklarını söyleyen Uran, ''Ancak terörün siyasallaşması, terör örgütünün siyasi söylemlerinin söylenmesi bizleri üzmektedir. Bunlarla ilgili gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını yüce Meclisimizden istemekteyiz'' dedi. Uran ayrıca, şehit aileleri ve gazilerin sorunları ile ilgili bir meclis araştırma komisyonu kurulmasını ve sorunların kökten çözümü ile ilgili çalışma yapılmasını talep etiklerini belirtti. TBMM Başkanı Çiçek, daha sonra konukları ile tek tek tokalaşarak bir süre sohbet etti. (KUB-PNR)