-ÇİÇEK: SEÇİMLERDEN SONRA ANAYASA MUTLAKA DEĞİŞMELİ AFYONKARAHİSAR (A.A) - 01.01.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Türkiye'nin acilen yeni bir Anayasa'ya ihtiyacı olduğunu belirterek, ''Yamalı bohçaya dönmüş Anayasa ile Türkiye bir yere gidemez. Bir kısım gerginliğin temelinde bugünkü Anayasa yatıyor. Seçimlerden sonra Anayasanın mutlaka değişmesi gerekiyor'' dedi. Yeni yıla AfyonKarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Hüdai Kaplıcalarında giren Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından Sandıklı Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıya katıldı. Köy muhtarları, belediye başkanları ve partililerin katıldığı toplantıda konuşan Çiçek, Türkiye'yi 2050 yılında en büyük 3 ülke arasına sokmayı hedeflediklerini belirterek, ''Şu an ilk 17 ülke arasındayız. 2023 yılında ilk 10 arasına gireceğiz. Ülkeler de futbol ligindeki takımlar gibidir. 2'nci ligden aldığımız ülkemizi 1'inci lige taşımayı başardık'' dedi. Dünyadaki krizden en az etkilenen ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini savunan Çiçek, ''Önceki krizleri hatırlayın. O zamanki krizden çıkışlarda reçete dışardan geldi. Yetmedi o reçeteyi uygulayacak doktor Kemal Derviş'i yolladılar. Şimdi krizi atlatıyoruz. 112 milyar ihracat geliri elde ediyoruz. 17 çeşit ürünü 140 ülkeye pazarlıyoruz, yani çözümü ve uygulamayı kendimiz yapıyoruz'' diye konuştu. Türkiye'nin acilen yeni bir Anayasaya ihtiyacı olduğunu belirten Çiçek, şöyle konuştu: ''Yamalı bohçaya dönmüş Anayasa ile Türkiye bir yere gidemez. Bir kısım gerginliğin temelinde bugünkü Anayasa yatıyor. Seçimlerden sonra Anayasanın mutlaka değişmesi gerekiyor. Sivil toplum örgütleri, aydınlar, bu işe kafa yoracak herkese buradan sesleniyorum, şimdiden çalışmalara başlasınlar. Önümüzde 6 ay var, bu sürede çalışmalar için yeterlidir. Milletimiz, lafın doğrusunu söyleyip işin doğrusunu yapanlara hep sahip çıkmıştır. Biz onu yaptık. Millet de oyları ve dualarıyla bize sahip çıktı. Türkiye yüzde 7 büyüdü.'' Dünyada 3 tip terör olduğuna işaret eden Bakan Çiçek, Türkiye'nin bu üç terörü de yaşadığını söyledi. Çiçek, ''İdeolojik, din ve etnik terör olarak 3 tip terör var. Ülkemiz maalesef bu 3 terörü yaşadı. Cezaevlerinde 38 ayrı terör örgütü suçlusu var. Terör, milleti hedef alır. Terör olayı hükümetin değil devletin sorunudur. Bu konuda milli mutabakat sağlanması konusunda çalışmalar yaptık, yapıyoruz'' dedi. Terörün önlenmesinin tek yönteminin silahlı mücadele olmadığını belirten Çiçek, sözlerini şöyle tamamladı: ''Ne kadar demokrasi ne kadar barış ve özgürlük sağlarsak terör hafifler. Terörle başa çıkan ülkeler bunu görüyor. Terör örgütlerine bakın 'barış, demokrasi ve özgürlük' derler ama bu söylemlere inanmayın. Onların yeşermesi sıkıyönetimdir, olağanüstü haldir. Biz terörü önleyeceğiz. Tek vatan, tek bayrak, tek millet ve tek devlet düşüncemiz bizim siyasi amentümüzdür; bunun dışında olamayız.''