-ÇİÇEK: SEÇİM TARİHİ İLE İLGİLİ RESMİ KARAR ALMADIK ANKARA (A.A) - 31.01.2011 - Hükümet Sözcüsü Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, ''12 Haziran 2011'de seçimlerin yapılmasını düşünüyoruz. Bu zaten kamuoyuna açıklandı. Resmi bir karar almadık. Bunu da Şubat sonu, Mart başında alacağımızı düşünüyoruz'' dedi. Çiçek, Başbakanlık Yeni Bina'da yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı. ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır gezisinin iptal edilip edilmediğine ilişkin soru üzerine Çiçek, şunları söyledi: ''Sayın Başbakanımız yarın Kırgızistan'a gidecek. Yakın ziyaret Kırgızistan. Onun dışındaki bir ziyaret konusu bugün gündeme gelmedi. Neticede oradaki durumun da normale gelmiş olması gerekir. Ortada bir belirsizliğin olduğunu hepimiz kabul ediyoruz. Temennilerimizi bu safhada söyledik. Bu konunun detaylarını yarın grup toplantısında dinleme imkanımız olacak.'' Bir gazetecinin, ''Önümüzdeki dönem Meclis'te öncelikli olarak hangi yasalar görüşülecek?'' sorusuna da Çiçek, şu yanıtı verdi: ''Hepinizin bildiği gibi 12 Haziran 2011'de seçimlerin yapılmasını düşünüyoruz. Bu zaten kamuoyuna açıklandı. Resmi bir karar almadık. Bunu da Şubat sonu, Mart başında alacağımızı düşünüyoruz. Dolayısıyla olaya bu açıdan baktığımızda zaten Meclisin çalışabileceği süre de fevkalade kısıtlıdır. Onun için kamuoyunun beklenti içerisinde olduğu öncelikli yasalarımız var. Bunların başında görüşülmesine başlanmış borçların yeniden yapılandırılmasıyla ilgili yasa var. Yarım kalan RTÜK yasası var. Enerji Bakanlığına bağlı kamu kuruluşlarının borç yapılanması, karşılıklı mahsuplaşmayla ilgili bir yasa tasarısı var. Yargıtay, Danıştay ve Anayasa Mahkemesinin anayasa değişikliğine paralel uyum yasaları var. Polislerimizle ilgili komisyondan geçmiş olan askerlik hizmetiyle ilgili yasa var. Buna benzer bir iki yasa daha olabilecektir. Bunlar bizim düşüncemiz. Tabiatıyla kararı verecek olan parlamentodur. Bunları bitirip ondan sonra da parlamento tatile girmiş olacaktır.'' -''MISIR'DAKİ OLAYLARI ENDİŞEYLE TAKİP EDİYORUZ''- Mısır ve Tunus'taki olayları endişeyle takip ettiklerini, bugüne kadar meydana gelen can kaybı ve yaralanmalardan büyük üzüntü duyduklarını vurgulayan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Çiçek, şunları kaydetti: ''Bu olaylarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Özellikle Mısır halkının temel hak ve özgürlüklerini meşru yollarla kullanmasına, taleplerini demokratik ve şiddet dışı yöntemlerle ifade etmesine müsaade edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Öte yandan, göstericilerin amacını aşan yıkıcı eylemlerden uzak, özellikle kültürel mirasa ve ibadethanelere yönelik olmak üzere amacı aşan yıkıcı eylemlerden uzak durmalarını bekliyoruz. Bu çerçevede şiddete başvurulmasını ve yağmalama eylemlerine girişilmesini de tasvip etmiyoruz. Mısır, tüm bölgenin barış ve istikrarı bakımından kilit konumundadır. Bu bakımdan dost ve kardeş Mısır'ın iç barışının ve huzurunun bir an önce sağlanmasını ve istikrarsızlığa sürüklenmemesini arzu ediyoruz. Bu çerçevede tarafların şiddetten kaçınmasını temenni ediyoruz.'' ''Dost ve kardeş Mısır'ın ve bu olayların meydana geldiği diğer ülkelerin, mevcut belirsizliği halkın meşru taleplerine cevap verecek adımların atılmasıyla aşmasını ve selamete çıkmalarını temenni ediyoruz'' diyen Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızla ilgili olaylar meydana geldiği andan itibaren başta Afet ve Acil Durum Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Türk Hava Yolları ve Kızılay olmak üzere bir koordinasyon yaptık. Vatandaşlarımızın Türkiye'ye gelmek isteyenler varsa bunların acilen getirilmesi noktasında işbirliği içinde bir planlama yaptık. Şu ana kadar 1548 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Türkiye'ye gelmiştir. Bunların 5 tanesi özel uçakla 3 tanesi tarifeli uçakla Türkiye'ye getirilmiştir. Vatandaşlarımız açısından şu ana kadar herhangi bir sıkıntı gözükmemektedir. Öte yandan, bu uçuşlar sırasında oradaki diplomatlarımızın hem de vatandaşlarımızın gıda ihtiyaçları başta olmak üzere ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgili de her türlü tedbir alınmıştır. 1548 vatandaşımız, bugün itibariyle Türkiye'ye dönmüştür. Bu yöndeki çalışmalarımız da devam ediyor. Bu konularla ilgili Sayın Başbakanın da mutlaka bir açıklaması olacak.''