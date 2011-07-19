-ÇİÇEK, RICCIARDONE'Yİ KABUL ETTİ TBMM (A.A) - 19.07.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis J. Ricciardone'yi kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ricciardone, Çiçek'e nezaket ziyareti yaptığını belirterek, ''Sayın Çiçek ne kadar nazik ki bugün tatile gitmeden önce beni kabul etti. Gündemi çok yoğun olduğu için bu görüşme bizim için çok büyük bir onur. Kendisiyle her şeyden bahsettik'' dedi. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 13 askerin şehit olmasından ötürü Çiçek'e başsağlığı dileklerini tekrar sunduğunu anlatan Ricciardone, ''Terörizmle mücadele konusunda nasıl daha da işbirliğimizi derinleştirebileceğimiz çok önemli bir konu. Bu konuda diplomaside, istihbaratta, askeri alanda gayet iyi işbirliğimiz var. Sayın Çiçek ile birlikte yasal alanda nasıl daha da terörizme karşı işbirliği yapabileceğimizi konuştuk'' dedi. Ricciardone, ''Yasal anlamda derken neyi kastettiniz?'' sorusuna, 23. Dönem Parlamentosunun çok önemli iki konuda çalıştığını belirterek, şöyle konuştu: ''Parlamento iki konuda işini bitiremedi, çünkü vakit yoktu. Bunlardan biri terörizmin finansmanına karşı çok önemli bir düzenleme... O hazırdı. İnşallah yeni dönemde o çıkabilecektir. Ayrıca hükümetiniz ve 12 diğer Güneydoğu Avrupa'daki ülkeler, uluslararası suça karşı işbirliği yapmak için anlaşmışlar. Bu düzenleme imzalandı, ama daha onaylanmadı. O da hazır. Bu konuları görüştük. Hepimiz bu konuda aynı fikirdeyiz. Hepimiz de terörizme, suça karşı daha derin ve verimli işbirliği istiyoruz.'' Ricciardone, ''CIA Başkanı Orgeneral Petraeus'un ziyareti vardı. Terörizmle mücadele görüşmelerde gündeme geldi mi? Daha fazla destek söz konusu olacak mı?'' sorusuna, ''Kendisi de bir nezaket ziyareti için geldi. Türkiye'nin Afganistan'daki yardımlarından ötürü teşekkür için geldi. Hem askeri hem diplomatik açıdan Türkiye'nin Afganistan'daki yardımı gayet önemli ve olumludur. Bunları konuşmak istedi. Tabii ki gelecekteki görevi hakkında da biraz görüştü. Terörizme karşı ortak mücadelemiz hakkında görüştüler'' yanıtını verdi.