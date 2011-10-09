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Politika

Çiçek: Protokolü biz düzenlemiyoruz TBMM (A.A)

09 Ekim 2011 15:22

-Çiçek: Protokolü biz düzenlemiyoruz TBMM (A.A) - 09.10.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, yeni protokol düzenini içeren haberlere dair ''Meclis Başkanlığı olarak bizim herhangi bir protokol düzenlememiz söz konusu değildir. Devlet protokolünde kimin hangi sırayla yer alacağı hususu ilgili bakanlıkça düzenlenmektedir'' açıklamasında bulundu. Çiçek, şunları kaydetti: ''TBMM başkanlığı olarak bizim herhangi bir protokol düzenlememiz söz konusu değildir. Devlet protokolünde kimin hangi sırayla yer alacağı hususu ilgili bakanlıkça düzenlenmektedir. Bu protokole TBMM olarak uymak durumundayız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı protokolünde Meclis sadece mekan olarak bu süreçte yer almaktadır. Meclis Başkanlığı olarak protokole dair zevatın Meclis'e giriş ve çıkışıyla ilgili hususlarda görevimiz vardır. Kaldı ki bazı televizyon kanallarında yer aldığı şekilde bizim bu düzenlemelerle ilgimiz bulunmamaktadır. Düzenlemenin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı konusunda bilgimiz bulunmamaktadır.''

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