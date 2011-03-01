-ÇİÇEK: ''PAZARLIK YAPACAK HALİMİZ YOK'' ANKARA (A.A) - 01.03.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, ''terör örgütünün eylemsizlik döneminin sona erdiği açıklamasını'' değerlendirirken ''Devlet bugüne kadar ne yaptıysa bundan sonra da onu yapar. Kimseyle pazarlık yapacak halimiz yok'' dedi. Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası'nın (İNTES), Ankara Sheraton Oteli'nde düzenlediği ''Güncel Değerlendirmeler'' toplantısına katılan Çiçek, gazetecilerin ve iş adamlarının sorularını yanıtladı. Çiçek, bir gazetecinin ''Terör örgütü eylemsizlik dönemini sona erdirdiğini açıkladı, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz'' şeklindeki sorusuna, ''Böylesine önemli bir toplantıyı PKK konusuyla berbat etmek ne kadar doğru? Devlet bugüne kadar ne yaptıysa bundan sonra da onu yapar. Kimseyle pazarlık yapacak halimiz yok. Bu çok açık ve nettir. Bugüne kadar ülkenin imkan ve kabiliyetlerini, devletin gücünü kullanarak nereye kadar getirdiysek bundan sonra da aynı kararlılıkla götürürüz'' yanıtını verdi. Bu tür soruların sorulmasının bile kendisini üzdüğünü ifade eden Çiçek, ''Zaten bu örgütlerin en önemli amacı kendilerinden devamlı bahsettirmektir. Siz soruyorsunuz, biz cevap veriyoruz adamların istediği hasıl oluyor. Keşke siz sormasanız biz de bu cevapları vermesek. İşi gereği neyse bugüne kadar olduğu gibi tedbirlerimizi güncelleştirerek devam ettireceğiz. Onun için bu soruyu siz sormamış, ben de cevap vermemiş olayım'' dedi.