-Çiçek patlama bölgesini inceledi ANKARA (A.A) - 20.09.2011 - Cumhurbaşkanı Vekili ve TBMM Başkanı Cemil Çiçek, patlamanın meydana geldiği Kumrular Sokak'ta incelemelerde bulundu. Kumrular Sokak'a Güvenpark tarafından makam arabasıyla giriş yapan Çiçek'in yanı sıra konvoyda İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar ile bazı milletvekillerinin de geldiği görüldü. Patlamanın meydana geldiği alanda incelemelerde bulunan Çiçek ve beraberindekiler daha sonra olay yerinden ayrıldı. -"Bombayı bırakanlar kadar suçlu" Öte yandan MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, ''Eline silah alıp askerimizi, polisimizi, vatandaşlarımızı öldüren bu terör örgütünü masum göstermek isteyenler, en azından buraya bombayı bırakanlar kadar suçludur'' dedi. Vural, patlamanın meydana geldiği Kumrular Sokak'ta incelemelerde bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenleri ''şehit'' olarak nitelendirerek, ölenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi. ''Bugün terörün kanlı yüzünün, terör örgütünün nasıl bir insanlık suçu işlediğinin hazin bir manzarasıyla yine karşı karşıyayız'' diyen Vural, ''Terör örgütünü masum gösterenler, terör örgütüyle siyasal amaçlar doğrultusunda pazarlık yapanların, terör örgütünü nasıl cesaretlendirdiğini görüyoruz'' açıklamasında bulundu.