-ÇİÇEK: PARALAR EMMİOĞLUNA GİDİYOR ANKARA (A.A) - 23.05.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, ''Çevre konularına duyarsızlık, ilgisizlik hatta çevreye yönelik kasıtlı davranışlar, bizim karşımıza bazen kuraklık, bazen afet, bazen heyelan, taşkın, hava kirliliği veya küresel ısınma, sağlık problemi gibi bir çok problemi de karşımıza çıkarıyor ve ülkenin kaynaklarıyla büyük ölçüde bu duyarsızlığımızın bedelini bertaraf etmeye, bunun ortaya çıkardığı sıkıntıları ortadan kaldırmaya çalışıyoruz'' dedi. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından, Çevre Referans Laboratuvarında düzenlenen törenle 171 sıkıştırmalı katı atık toplama aracı, katı atık birlikleri ve belediyelere dağıtıldı. Törende konuşan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Çevre ve Orman Bakanlığının başarılı çalışmalar gerçekleştirdiğini, Türkiye'nin bu çalışmalarla daha farklı bir noktaya geldiğini belirtti. Çevreye gösterilecek duyarlılığın, ülkenin geleceği açısından taşıdığı öneme işaret eden Çiçek, çevrenin, dünyanın en öncelikli sorunlarından biri olduğunu, bu nedenle dünya ölçeğinde bir hassasiyet gerektiğini dile getirdi. Ülke olarak bu konuda daha farklı gayretler içinde olunması gerektiğini belirten Çiçek, aksi halde Türkiye'nin bunun bedelini çok ağır ödediğini söyledi. Çiçek, ''Çevre konularına duyarsızlık, ilgisizlik hatta çevreye yönelik kasıtlı davranışlar, bizim karşımıza bazen kuraklık, bazen afet, bazen heyelan, taşkın, hava kirliliği veya küresel ısınma, sağlık problemi gibi bir çok problemi de karşımıza çıkarıyor ve ülkenin kaynaklarıyla büyük ölçüde bu duyarsızlığımızın bedelini bertaraf etmeye, bunun ortaya çıkardığı sıkıntıları ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Bazen 1-2 felaket, bakanlığın bütçesinin 2-3 katı devlet bütçesine ve ülkemize zarar veriyor'' dedi. Bu konuda belediye başkanlarının sorumluluklarına değinen Çiçek, belediyelere gelen taleplerin önemli bir kısmının çevre konusunda duyarsızlığı artıran talepler olduğunu söyledi. Çiçek, bu nedenle belediye başkanlarının bu konuda duyarlı olmalarını istedi. Çevre hakkının, bir insan hakkı olduğunu belirten Çiçek, zaman zaman yaşanan kuraklıklar ve küresel ısınmanın en önemli sebeplerinden birinin çevre duyarsızlığı olduğuna dikkati çekti. Çevre konusunun Türkiye'nin geleceği açısından son derece stratejik konuların başında geldiğini de belirten Çiçek, ''Hükümet olarak bu konuyu yeni baştan ele almak, Çevre Bakanlığının yetkilerini, görevlerini, sorumluluklarını ve imkanlarını artırabilmek noktasında bir çalışma yapıyoruz'' dedi. -''İSTEDİĞİNİZ PARALARIN ÇOĞU...''- Şehircilik ve çevre arasında doğrudan bir ilişki olduğuna işaret eden Çiçek, bu konuyu ''12 Haziran seçimlerini takiben yeni baştan, yeni bir anlayışla ama daha güçlendirilmiş yetkilerle Türkiye'nin gündemine getirmeyi amaçladıklarını'' söyledi. Küçük belediyelere seslenen Çiçek, şöyle konuştu: ''Hepinizin afet işlerinden talebi var, 'yağmur yağdı, kanalizasyon gitti'... yoktu ki zaten. Ama ben biliyorum ki istediğiniz paraların çoğu emmioğlu, dayıoğlu, meclis üyesi, öteki, beriki, doldurduğunuz adamların maaşına gidiyor, onu da biliyoruz, onun da farkındayız. Küçük beldeler açısından söylüyorum, 7 kişinin çalışacağı yerde 27 kişi var. Nerede para var? Afet Fonu'nda. Göstermelik bir evrak, 'versin Başbakan Yardımcısı 20-30 milyar, bununla bu ayın maaşını kurtaralım'. Böyle belediyecilik olmaz. Bu kendimize kötülüktür, yaşadığımız yere, insanlarımıza kötülüktür, yattığı yerden para alan insanlara da kötülüktür. 7 kişinin çalıştığı yerde 27 kişi varsa orada iş yoktur. Onun için ülkenin kaynakları maalesef bu manada heba ediliyor. Doğru bir karar almıştık ama maalesef siyasete kurban gitti. Daha düzgün işler yapılabilirdi. Hepsinin yeni baştan gözden geçirilmesi lazım. Ciddi sorumluluklarınızın bir kısmını kaynak yetersizliğinden yerine getiremiyorsunuz. Bakanlık, yasalardan kaynaklanan sorumluluğunuzu yerine getirmeniz noktasında bu ve benzeri katkıları sağlıyor, sağlamaya da devam edecek. Bunun kıymetinin bilinmesi, maksadına uygun kullanılması lazım.'' -''8-10 MİLYON VATANDAŞA HİZMET VERECEK''- Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu da dağıtımı yapılacak araçlarla belediyelere hibe edilen katı atık toplama aracı sayısının 505'e ulaştığını ve bunların 8-10 milyon vatandaşa hizmet vereceğini. Çevreye yapılan yatırımların, sağlık harcamalarında büyük tasarruf sağladığını ifade eden Eroğlu, çöplerin olması gereken şekilde toplanmaması ve suların arıtılmamasının çevreyi tahrip etmesinin yanında salgın hastalıklara da yol açtığının altını çizdi. Eroğlu, ''Çevreye yapılan her yatırım sağlık harcamalarında 10 kat tasarruf sağlıyor'' dedi. Vahşi depolama yapılan Hekimbaşı çöplüğünde patlama nedeniyle 38 vatandaşın hayatını kaybettiğini anımsatan Eroğlu, katı atık toplamanın önemine işaret etti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla çevreye büyük önem verdiklerini dile getiren Eroğlu, gelmiş geçmiş hükümetler içinde çevreye en fazla önem veren hükümetin kendileri olduğunu söyledi. Çevreye yapılan bazı yatırımları anlatan Eroğlu, gelecek nesillere yeşil bir dünya bırakmaları gerektiğini, bu konuda belediyelere her türlü desteği vereceklerini ifade etti. Veysel Eroğlu, bütün belediyeleri sahiplendiklerini belirterek, parti ayrımı yapmaksızın hepsine destek verdiklerini sözlerine ekledi. Konuşmaların ardından sıkıştırmalı katı atık toplama araçları, belediye başkanlarına teslim edildi. Eroğlu, Çevre Referans Laboratuvarı'nda çalışan bir kadın personelin evleneceğini söyleyerek tayin isteği üzerine, evlenenlere mutlaka yardım ettiklerini belirterek, evlenmesi durumunda kendisine yardımcı olacaklarını söyledi. -''2B'Yİ BİZ ÇÖZERİZ''- 2B arazileriyle ilgili açıklama yapan Eroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''bu konuyu biz çözeriz'' şeklinde konuştuğunu söyledi. Eroğlu, göreve geldiklerinde 2B arazilerinde tapu kadastro tespiti yapılmadığını, orman kadastrolarının ise yüzde 5'inin çıkarıldığını belirterek, kendilerinin bunun yüzde 90'ının tamamladıklarını anlattı. Tapu kadastro tespiti için çıkarılan yasayı ise CHP'nin Anayasa Mahkemesine götürdüğünü ifade eden Eroğlu, ''Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Hem 'biz çözeriz' diyeceksin, hem çözümü engelleyeceksin. Bunların niyeti bu, vatandaşı kandırmak'' dedi. Eroğlu, ''Bunu çözecek olan biziz, bunu çözecek olan AK Parti Hükümetidir. Bu konuda başkalarının çözüm iradesi olmadığı gibi, maalesef engelleme gayreti içine girmişlerdir'' diye konuştu. -FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUĞU- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Çiçek, gazetecilerin soruları üzerine, Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu değerlendirirken, bu sene kutlanması gereken iki takım olduğunu belirtti. Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en köklü takımlarının başında geldiğini, en fazla şampiyonluğu kazanan takım olduğunu ifade eden Çiçek, ancak Trabzonspor'un da şampiyonluğu kıl payı kaçırdığını ve en az Fenerbahçe kadar takdir edilmesi gerektiğini söyledi. Eroğlu da bir Fenerbahçeli olarak şampiyonluğa çok sevindiğini, Fenerbahçe'nin şampiyonluğu hak ettiğini söyledi. Eroğlu, Fenerbahçe camiasını ve futbolcular ile teknik kadroyu kutladı.