T24 LogoT24 Logo
Politika

Çiçek: Paksüt ailesiyle ilişkimiz sürüyor

Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt ve eşi Ferda Paksüt ile nerede, ne zaman tanışıp, arkadaş olduklarını açıkladı

04 Eylül 2008 03:00

Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Cemil Çiçek, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt ve eşi Ferda Paksüt ile olan arkadaşlıklarına açıklık getirdi. 
Çiçek, bu konuda şunları söyledi: "Belli görevlerde bulunan insanlar birçok kişi ile görevi gereği görüşür, dostluk ilişkisi kurar. Ben Sayın Paksütler ile görevim gereği tanıştım. Kendileri Helsinki'de Büyükelçi idi. Finlandiya'nın AB Dönem Başkanlığı döneminde Adalet Bakanı olarak gittiğimde üç gün eşimle büyükelçilik ikametgâhında kaldık. İnsan ilişkileri o günden bu yana devam ediyor. Yaptığımız işin gereği budur."

 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24