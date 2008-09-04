Çiçek: Paksüt ailesiyle ilişkimiz sürüyor

Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Cemil Çiçek, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt ve eşi Ferda Paksüt ile olan arkadaşlıklarına açıklık getirdi.

Çiçek, bu konuda şunları söyledi: "Belli görevlerde bulunan insanlar birçok kişi ile görevi gereği görüşür, dostluk ilişkisi kurar. Ben Sayın Paksütler ile görevim gereği tanıştım. Kendileri Helsinki'de Büyükelçi idi. Finlandiya'nın AB Dönem Başkanlığı döneminde Adalet Bakanı olarak gittiğimde üç gün eşimle büyükelçilik ikametgâhında kaldık. İnsan ilişkileri o günden bu yana devam ediyor. Yaptığımız işin gereği budur."



