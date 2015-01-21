T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çiçek Otlu: Hırsızlık yapanları aklıyorlar, özgürlük ve eşitlik isteyenleri yargılıyorlar

81 kişinin yargılandığı Gezi davasının ikinci duruşması görüldü

Avukat Özlem Gümüştaş

21 Ocak 2015 15:43

Michelle Demishevich

Ezilenlerin Sosyalist Partisi İstanbul İl Başkanı Çiçek Otlu, “Hırsızlık ve yolsuzluk yapan bakanları aklıyorlar özgürlük ve eşitlik isteyenleri yargılıyorlar" dedi.

Gezi olayları sırasında gözaltına alınan Ezilenlerin Sosyalist Partisi ve Halkların Demokratik Partisi üyesi 81 kişinin yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet sarayı büyük salonda gerçekleşen duruşmaya sanıklar ve avukatları katıldı.

 

‘Gezi direnişi yasadışı ilan edildi’

 

Gezi olaylarına katılmak ve suç işlemek amacıyla yasadışı örgüt kurmak iddiasıyla yargılanan sanıklardan Ezilenlerin Sosyalist Partisi İstanbul İl Başkanı Çiçek Otlu, “Şehit anmalarımız ve Gezi direnişi gibi demokratik bir şekilde katıldığımız bütün eylemlerin yasadışı ilan edildiğini görüyoruz bu davada” dedi.

 

‘Eşitlik ve özgürlük istemek suç teşkil ediyor’

 

Dava dosyasında bulunan belge ve delillerin sonradan üretildiğini iddia eden Çiçek Otlu, “Gezi direnişi yargılanmaya çalışılıyor. Sosyalist olmak, devrimci olmak, eşitlik ve özgürlük istemenin suç teşkil ettiğini görüyoruz” dedi. Duruşma sonrasında T24’e konuşan Çiçek Otlu, gelecek duruşmada iddianamede yer alan suçlamaları çürütmek üzere tüm sanıkların savunmalarını tek tek yapacağını belirtirken dosyada yer alan suçlamaların gerçek dışı ve yalan olduğuna inandıklarını ifade etti. Otlu, “İddiaları da çürüteceğiz Gezi direnişini de savunacağızç Hırsızlık ve yolsuzluk yapan bakanları aklıyorlar özgürlük ve eşitlik isteyenleri yargılıyorlar” dedi. 

Sanık avukatlarından Özlem Gümüştaş, dosyada yer alan belge ve delillerin detaylı incelenmesi ve savunma yapmak için ek süre talep etti. Avukatların ek savunma talebi üzerine Mahkeme duruşmayı 20-21-22 Mayıs tarihine erteledi.

ETİKETLER

çiçek otlugezi parkıgezidavaduruşmahaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24