Çiçek Otlu: Hırsızlık yapanları aklıyorlar, özgürlük ve eşitlik isteyenleri yargılıyorlar

Ezilenlerin Sosyalist Partisi İstanbul İl Başkanı Çiçek Otlu, “Hırsızlık ve yolsuzluk yapan bakanları aklıyorlar özgürlük ve eşitlik isteyenleri yargılıyorlar" dedi.

Gezi olayları sırasında gözaltına alınan Ezilenlerin Sosyalist Partisi ve Halkların Demokratik Partisi üyesi 81 kişinin yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet sarayı büyük salonda gerçekleşen duruşmaya sanıklar ve avukatları katıldı.

‘Gezi direnişi yasadışı ilan edildi’

Gezi olaylarına katılmak ve suç işlemek amacıyla yasadışı örgüt kurmak iddiasıyla yargılanan sanıklardan Ezilenlerin Sosyalist Partisi İstanbul İl Başkanı Çiçek Otlu, “Şehit anmalarımız ve Gezi direnişi gibi demokratik bir şekilde katıldığımız bütün eylemlerin yasadışı ilan edildiğini görüyoruz bu davada” dedi.

‘Eşitlik ve özgürlük istemek suç teşkil ediyor’

Dava dosyasında bulunan belge ve delillerin sonradan üretildiğini iddia eden Çiçek Otlu, “Gezi direnişi yargılanmaya çalışılıyor. Sosyalist olmak, devrimci olmak, eşitlik ve özgürlük istemenin suç teşkil ettiğini görüyoruz” dedi. Duruşma sonrasında T24’e konuşan Çiçek Otlu, gelecek duruşmada iddianamede yer alan suçlamaları çürütmek üzere tüm sanıkların savunmalarını tek tek yapacağını belirtirken dosyada yer alan suçlamaların gerçek dışı ve yalan olduğuna inandıklarını ifade etti. Otlu, “İddiaları da çürüteceğiz Gezi direnişini de savunacağızç Hırsızlık ve yolsuzluk yapan bakanları aklıyorlar özgürlük ve eşitlik isteyenleri yargılıyorlar” dedi.

Sanık avukatlarından Özlem Gümüştaş, dosyada yer alan belge ve delillerin detaylı incelenmesi ve savunma yapmak için ek süre talep etti. Avukatların ek savunma talebi üzerine Mahkeme duruşmayı 20-21-22 Mayıs tarihine erteledi.