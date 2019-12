-ÇİÇEK: ÖSYM BAŞKANINI BİZ ATAMIYORUZ ANKARA (A.A) - 13.09.2010 - Hükümet Sözcüsü, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, ''ÖSYM başkanını biz atamıyoruz, hükümet atamıyor. Hükümetin dışında bir kuruluş ama soruların hepsiyle hükümet muhatap oluyor. Her gittiğimiz yerde de biz muhatap olduk. Biz hükümet olarak isteriz ki karar verecek makamlar bir an evvel kararını versin'' dedi. Bakan Çiçek, Bakanlar Kurulu toplantısına ilişkin açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Bir gazetecinin, ''Yeni anayasayla ilgili Bakanlar Kurulu toplantısında bugün bir değerlendirme yaptınız mı?'' sorusu üzerine, şunları söyledi: ''Bugünkü konumuz tümüyle halk oylamasının sonuçlarına ilişkin bir değerlendirmedir, bunun sonunda yapılacak çalışmalarla ilgilidir. Tabiatıyla yeni bir anayasa, 2007 seçimlerine giderken bizim vaadimiz olarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Biz yeni bir anayasanın gerekli olduğuna inanıyoruz. Mevcut anayasanın ömrünü doldurduğu kanaatini taşıyoruz. Zaten bu 26 maddelik değişiklik, tümünü değiştiremiyorsak hiç olmazsa belli bir bölümünü bari değiştirelim, demokratik standartların yükseltilebilmesi açısından... İnanıyoruz ki bu 26 maddenin her birinin, AB müktesebatı ile veya müzakere ettiğimiz fasıllarla da bağlantısı var. Yani biz bir taraftan bu anayasayı değiştirirken öbür taraftan da AB'ye üyelik açısından da çok önemli bir adımı atmış oluyoruz. Onun için de AB'nin konuyu iyi değerlendirmesi gerektiğini ifade etmeye çalıştım. Bundan sonra anayasayla ilgili çalışmalar nasıl olacak bir değerlendirme yaptık ama esas itibarıyla anayasa değişikliği konusu hükümetin konusu değil, sonuçları itibarıyla hükümeti ilgilendirdiği için bu değerlendirmeyi yapıyoruz. Bugün Bakanlar Kurulu toplantısı uzadığı için MYK toplantısı yapamıyoruz, bildiğim kadarıyla yarın saat 11.00'de yapılacak. Orada da bunun değerlendirilmesi yapılacaktır ama milletimiz dün vermiş olduğu kararla yeni bir anayasa yönündeki talimatını da siyaset kurumuna vermiştir. Bunun gereği tabiatıyla nasıl yapılacak, hangi yöntemle yapılacak? Çünkü biz birkaç yöntem denemeye çalıştık, her birine itiraz oldu. O yöntemlerden biriyle mi olur bunlardan farklı bir yöntemle mi olur bunların hepsini partide değerlendirdikten, belki de kamuoyuyla değerlendirdikten sonra bunlarla ilgili gelişmeleri sizlerle paylaşırız. Çiçek, bir soru üzerine, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'a Devlet Şeref Madalyası verilmesi konusunun gündeme gelmediğini söyledi. -ÖSYM BAŞKANINI BİZ ATAMIYORUZ- ''KPSS ile ilgili konu Bakanlar Kurulunun gündemine geldi mi?'' sorusunu yanıtlarken Çiçek, bu konunun, kampanya süresince birçok yerde karşılaştıkları bir konu olduğunu söyledi. Çiçek, şöyle devam etti: ''Sınav sonuçlarıyla ilgili ortaya çıkan problem, bizim bu anayasa değişikliğiyle ilgili gündeme getirdiğimiz bir konuyu da açıkça ortaya koymuştur, somut bir delili olmuştur. ÖSYM başkanını biz atamıyoruz, hükümet atamıyor. Hükümetin dışında bir kuruluş ama soruların hepsiyle hükümet muhatap oluyor. Her gittiğimiz yerde de biz muhatap olduk. Biz de diyoruz ki 'zaten bu anayasada yetki başkasında, sorumlunun onlar olması lazım' ama vatandaştan başka da bu sorunlara ve sorulara muhatap olan kimse olmadığı için Türkiye'de ciddi bir demokrasi çarpıklığı, açığı, açlığı var. Dolayısıyla bu ÖSYM meselesi hükümetin karar verdiği, atadığı veya komisyonlarını belirlediği, sonuçlarını değerlendirdiği bir durum değildir ama önümüzde bir problem olarak duruyor. İşin başka bir yönü de yargıya intikal etmiş olmasıdır. Şimdi ortada bir iddia var, bu iddiayı tabiatıyla biz de önemsiyoruz. YÖK'e bağlı Denetleme Kurulu bu konuyla ilgili bir denetim çabasını sürdürüyor. Onun için biz hükümette bu konuyu görüşme içerisinde olmadık. Birçok arkadaşımız, illerde, ilçelerde çalışma sürdürürken bu türlü taleplere muhatap olduğunu ifade etti. Herhalde YÖK ve ilgili kuruluş bir kararı verecektir. Burada kararı verecek olan biz değiliz, böyle bir yetkimiz yok. Yetkimiz olmayınca da hükümette bir karar almamız söz konusu değil. Bizim arzumuz, çok fazla gecikmeden bir an evvel karara bağlanmasıdır. Çünkü okullar açılacak. MEB'e önemli kadrolar verilmiştir. 30 bin öğretmen ataması yapılacak. Bu atamalar yapılamazsa dersler boş geçecek. Bunun da öğrenciler açısından, eğitim hayatı bakımından getireceği sakıncalar var. O nedenle biz de hükümet olarak isteriz ki karar verecek makamalar bir an evvel kararını versin yargıysa yargı, bu bizim beklentimizdir. YÖK'se YÖK veya ÖSYM ise ÖSYM...''