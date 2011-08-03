-ÇİÇEK OSİAD'IN İFTARINA KATILDI ANKARA (A.A) - 02.08.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, terörle mücadelede uluslararası işbirliği ve dayanışmaya ihtiyaç olduğunu belirterek, ''Bir kısım ülkeler terörü hala 'Bana değmeyen yılan bin yaşasın' anlayışı içinde değerlendirmeye çalışıyor. Yılan yaşıyorsa bir gün onları da ısırır, ısıracağından hiç şüphem yok'' dedi. Çiçek, OSTİM Sanayici ve İş Adamları Derneğinin (OSİAD) Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfında düzenlenen iftar yemeğine katıldı. İftara, Çiçek'in yanı sıra CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yenimahalle Kaymakamı Meftun Dallı ve iş adamları katıldı. İftarda konuşan Çiçek, Ramazan ayının İslam dünyasında ve Türk milletinin toplum hayatında önemli bir yeri olduğunu dile getirerek, bu ayda insani değerlerin en çok ön plana çıktığını söyledi. Türkiye'nin bu Ramazan ayının manevi atmosferini yaşadığını belirten Çiçek, ''İnşallah huzur içinde, ağzımızın tadı daha fazla bozulmadan bayrama da erişmiş oluruz'' dedi. Ramazan ayında barışın, kardeşliğin, hoşgörünün öne çıktığını ifade eden Çiçek, geçtiğimiz günlerde okuduğu ''İnsan dünyaya bir defa gelir, adam gibi yaşamak için bir defa gelmek yeter'' sözünü önemsediğini kaydetti. ''Adam gibi yaşamak biraz da başkaları için yaşamaktır'' diyen Çiçek, Ramazan ayının adam gibi yaşamanın öğrenildiği, öğretildiği, özde Müslüman olmanın daha çok öne çıktığı önemli bir ay olduğunu, bu özelliklerin Türk milletini ayakta tutan en temel değerler olduğunu vurguladı. Çiçek, Türkiye'de ve dünyada Ramazan ayının güzelliğini gölgeleyen, huzuru kaçıran bazı olumsuz gelişmeler yaşandığını ifade ederek, şunları söyledi: ''Bunların başında terör belası var. Maalesef dün yine bir kısım vatan evlatlarını şehit verdik. Yüreğimiz yandı, ocağımıza ateş düştü. Türkiye 40 yılı aşan zamandan beri bu belayla uğraşıyor. Belki başlangıçta sadece Türkiye'yi ilgilendiren terör, şimdi insanlık için tehdit haline gelmiştir. Ancak bunu insanlığın yeteri kadar anladığı kanaatinde değilim çünkü maalesef terörün dini yok, mezhebi yok, etnik kökeni yok. En son Norveç'te yaşanan olay da Türkiye olarak söylediklerimizin ne kadar doğru olduğunu ortaya koydu. Ama hala Avrupa'nın bu konuyu yeteri kadar anladığı kanaatinde değilim. Bir kısım ülkeler terörü hala, 'bana değmeyen yılan bin yaşasın' anlayışı içinde değerlendirmeye çalışışıyor. Yılan yaşıyorsa bir gün onları da ısırır, ısıracağından hiç şüphem yok. Onun için herkesin bu alanda işbirliğine, samimi dayanışmaya ihtiyacı var. Dayanışma bir tarafa, terörü bir başka ülkeye belli politikaları empoze etmek için o ülkede huzuru, barışı, istikrarı, kalkınmayı engellemek için kullanılan en uygun enstrüman olarak bir kısım ülkeler gündeminde tutuyor. Onun içindir ki iş başa düşüyor. Terörle mücadelede ne yapıldıysa, milletimizin çabası, gayreti, fedakarlığı ve bu işte mücadele veren devletimizin güçlerinin başarısıdır.'' Cemil Çiçek, terörün daha uzun süre Türkiye ve dünyanın gündeminde olacağına dikkati çekerek, olup bitenlerin devletin ve milletin kararlılığında bir zafiyete sebebiyet vermeyeceğini vurguladı. Özellikle İslam coğrafyasında yaşanan olayların ikinci rahatsızlık konusu olduğunu belirten Çiçek, olayların yaşandığı İslam coğrafyasının dünyanın doğal kaynak açısından en zengin coğrafyası olduğuna dikkati çekti. Çiçek, ''İnsanların mutluluğu ve refahı için zenginlik adına ne lazımsa toprağın altında ve üstünde, hepsi bu İslam coğrafyasındadır. Ama gelin görün ki dünyanın en karışık coğrafyası, en fakir insanların, bir lokma ekmeğe muhtaç insanların yaşadığı coğrafya da burasıdır. Oturup düşünülmesi gereken husus budur. Her türlü zenginlik var ama açlık ve sefalet diz boyu, 7-8 milyon insan bir lokma ekmek için dış yardım bekliyor'' diye konuştu.