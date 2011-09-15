-Çiçek: ''Ne gerekiyorsa o yapılır'' ÇUBUK (A.A) - 15.09.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, MİT ile terör örgütü arasında geçtiği iddia edilen ses kaydına ilişkin, ''Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurumları ne yapılması gerekiyorsa onu yapıyor. Konuya öyle bakmak lazım'' dedi. Çiçek, 7. Uluslararası Çubuk Turşu Festivali'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. MİT ile terör örgütü PKK yöneticileri arasında geçtiği iddia edilen ses kaydına ilişkin soru üzerine Çiçek, konunun yürütmeye ait olduğunu ve kendisinin yasama organı başkanı olduğunu anımsatarak, bu konularda açıklama yapmamaya özen gösterdiğini söyledi. İddiaların doğru ya da yanlış olup olmadığına ilişkin, ilgili kurumların gerekli inceleme ve denetimleri yapacağını ifade eden çiçek, şöyle konuştu: ''Türkiye Cumhuriyeti Devleti köklü bir devlettir. Gelenekleri ve tecrübesi olan kurumları vardır. Buralarda yıllarını vermiş insanlar sorumluluk sahibidir, çalışmaktadır. Sorunlarla ilgili görev yapanlar ülke menfaati için gece gündüz çalışmaktadır, çalışmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurumları ne yapılması gerekiyorsa onu yapıyorlar, yapacaklardır. Konuya öyle bakmak lazım. Terör gibi, bu uluslararası belayla ilgili olarak bir başka ülke, bir başka devlet ne yapıyorsa, mesela İngiltere ne yapıyorsa, ne yaptıysa, İspanya geçmişte terörle ilgili olarak ne yaptıysa, ne yapıyorsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun kurumları, orada görev yapan insanlar, onu yapıyordur. Meseleye böyle bakmak lazım.'' MİT'in bir açıklama yapmadığının anımsatılması üzerine de Çiçek, ''Kurumların sözcüsü değilim. Bilemem'' dedi. Çiçek, bir gazetecinin son dönemde eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner'e ait olduğu iddia edilen ses kaydı ve ardından tartışmalara konu olan MİT ile PKK terör örgütü arasında geçtiği iddia edilen ses kaydının yayınlanması ve bunun güvenlik endişesi yaratıp yaratmadığı yönündeki soruya karşılık Çiçek, sabırlı olunmasını, kurumların gerekli açıklamayı yapabileceklerini belirtti.