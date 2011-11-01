-Çiçek: Meclisin 2012 bütçesi 651 milyon TL TBMM (A.A) - 01.11.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Meclisin 2012 yılı bütçesinin 651 milyon TL, 2013 yılı bütçesinin 610 milyon TL ve 2014 yılı bütçesinin 595 milyon TL olarak öngörüldüğünü belirterek, 2011 yılı bütçesinin 22 Milyon TL'sinin yeni Halkla İlişkiler Binası yapımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aktarıldığını kaydetti. Meclisin 2012 yılı bütçesini TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunan Çiçek, milletvekillerinin komisyon çalışmalarında ortaya koyacakları değerlendirme ve önerilerin, Meclisin 2012 yılı bütçesinin etkinlik ve verimliliğine çok önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Meclisin 2010 yılı bütçesinin, kullanılabilir bütçe ödeneği açısından 427 milyon 300 bin TL olduğunu, yıl sonu itibarıyla harcamaların ise 374 milyon 600 bin TL olarak gerçekleştiğini belirten Çiçek, 2011 yılı bütçesinin ise 512 Milyon 900 bin TL olarak kanunlaştığını ve yıl içinde özel ödenek kayıtları ve taahhüt artıkları ile birlikte bütçenin 542 Milyon 300 bin TL olduğunu ifade etti. Çiçek, bu bütçenin 22 Milyon TL'sinin yeni Halkla İlişkiler Binası yapımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aktarıldığını ifade ederek, ''Diğer bütçe dışı aktarmalar ile birlikte 30 Eylül itibariyle 2011 yılı toplam kullanılabilir bütçe ödeneğimiz 520 Milyon Türk Lirasına inmiştir. Bu ödeneklerin 30 Eylül tarihi itibarıyla 340 Milyon TL'si yani yüzde 65,4'ü harcanmıştır'' dedi. Meclis'te yeni dönemde yapılan yenilikleri ve değişiklikleri de anlatan Çiçek, kapı güvenlik sistemlerinin modernize edildiğini, Tören Salonunda bazı düzenlemeler yapıldığını, Basın Toplantı Salonunun yeniden düzenlendiğini, bazı komisyon odaları ve toplantı salonlarının bakım ve onarımlarının yapıldığını, bu salonun da tadilattan geçirilerek yaklaşık 60 metrekare genişletildiğini söyledi. Cemil Çiçek, Genel Kurul çalışmaları hakkında da bilgi verdi. 23. ve 24. Dönem Yasama Yıllarında, Genel Kurul ve komisyonlar ile çeşitli görev çalışmalarında bin 195 saat ve 28 dakika çalışma yapıldığını, toplam 41 bin 550 sayfa tutanak tutulduğunu ifade eden Çiçek, milletvekillerinden gelen bilgi talepleri doğrultusunda rapor, bilgi notu ve bilgi derleme türünde 621 çalışma gerçekleştirildiğini kaydetti. Çiçek, medya takip sistemi ile 2011 yılı içerisinde TBMM Başkanı, yasama faaliyetleri, komisyonlar, milletvekilleri, genel sekreterlik teşkilatı ve gündemdeki siyasi haberlerle ilgili yazılı basında yer alan toplam 225 bin haberin internet ortamında milletvekilleri ve okuyucuların hizmetine sunulduğunu söyledi. 2012 yılında, Genel Kurul çalışmalarının daha etkin ve kesintisiz yapılabilmesi için, Genel Kurul Salonundaki elektronik cihazlar, görüntü sistemi ile robot kameraların yenileneceğini ve Genel Kurula akustik sistem ölçüm cihazı alımı yapılacağını ifade eden Çiçek, ayrıca, Meclis-i Mebusan'dan beri tüm TBMM Genel Kurul tutanaklarının bilgilerine ve metinlerine kurum içinden ve internet üzerinden erişim sağlandığını bildirdi. -''Ziyaretçi Kabul Merkezi açıldı''- TBMM Başkanı Çiçek, ziyaretçilere sunulan gezi hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla, ziyaret kabullerinin tek bir merkezden gerçekleştirilmesi konusunda gerekli alt yapı ve donanım çalışmaları yapılarak ''Ziyaretçi Kabul Merkezi'' açıldığını bildirdi. Yeni dönemde yerel bilgisayar ağına Meclis dışından da erişimin mümkün hale geleceğini dile getiren Çiçek, ''Hali hazırda kullanılmaya başlayan evrak programının m-imza veya e-imza entegrasyonundan sonra evrakların Meclis içinde elektronik olarak dolaşımı sağlanacaktır. Osmanlı döneminden itibaren kabul edilmiş ve halen yürürlükte bulunan tüm kanunların güncel metinlerini ve bilgilerini içeren Mevzuat Bilgi Sistemi internet üzerinden erişime açılacaktır'' dedi. Cemil Çiçek, İstanbul'da Milli Saraylara bağlı yerlerde yapılan yenilikleri de anlattı. Kurtuluş Savaşı Müzesine (Birinci Meclis Binası) ziyaretçilere bilgi veren sesli elektronik rehber sisteminin alınması ve kurulması ile milletvekili kapalı otoparkına otopark otomasyon sistemi yapılacağını belirten Çiçek, Milli Saraylarda bu dönemde yapmayı planladıkları işler için gerekli ödeneklerin 2012 yılı bütçesine konulduğunu belirtti.