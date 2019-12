-Çiçek: Meclis milletin umudu olacak TBMM (A.A) - 01.10.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, TBMM'nin bundan sonra da yüksek sorumluluk bilinciyle hareket ederek, milletin umudu olmaya, ülkenin sorunlarına milletin menfaatleri doğrultusunda çözümler üretmeye devam edeceğini söyledi. Çiçek, TBMM Genel Kurulunda, yeni yasama yılının başlaması dolayısıyla yaptığı sunuş konuşmasında, ''Milletvekillerimiz ve siyasi gruplar yapacakları çalışmalar ve gösterecekleri demokratik olgunlukla demokrasimizin gelişmesine katkı sağlayacaklardır'' diye konuştu. İşbirliği ve diyalog kanallarının geliştirilmesi, uzlaşı zemininin ve kültürünün güçlendirilmesinin demokrasiyi daha ileri noktalara taşıyacağını dile getiren Çiçek, ''Bu dönem TBMM yüzde 95'ler gibi büyük bir temsil oranına kavuşmuştur. Kadın milletvekili sayısının artması ise hepimizi sevindirmektedir. Bu tablonun çalışmalarımızda bize güç katacağı, verim ve başarımızı artıracağı inancındayım'' dedi. Çiçek, demokrasinin kalbinin attığı bu kurumun, milletin ve ülkenin her zaman önünü açan çareleri üretme başarısını gösterdiğini belirten Çiçek, ''Bundan sonra da yüksek sorumluluk bilinciyle hareket ederek, milletimizin umudu olmaya, ülkemizin sorunlarına milletimizin menfaatleri doğrultusunda çözümler üretmeye devam edecektir'' dedi. -Yeni anayasa- Yeni yasama yılında Meclisi bekleyen en önemli gündem maddelerinden birisinin hiç şüphesiz ''yeni anayasa'' olduğunu dile getiren Çiçek, yeni bir Anayasa yapımının sadece Türkiye'de değil tüm dünyada zorlu bir süreç olduğunu ifade ederek, Ülkemizde toplumsal mutabakata dayalı yeni bir anayasa ihtiyacı ve bu ihtiyacın giderilmesi yönünde ciddi bir beklenti mevcuttur.Anayasanın TBMM, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, akademik camia gibi her kesimin özgür ve aktif katılımıyla gerçekleştirilmesi hususunda kamuoyunda bir mutabakattan söz etmek mümkündür. Nitekim 24. Dönem milletvekili genel seçimlerine de birçok siyasi partimiz yeni bir anayasa vaadiyle girmiştir. Keza uzun yıllardan beri çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da yeni ve sivil bir anayasa konusunda yaptıkları sayısız çalışma mevcuttur'' dedi. -''terör insanlık suçudur''- Gündemdeki en önemli konulardan birisinin hiç şüphesiz geçmişten beri büyük acılar yaşatan terör sorunu olduğunu ifade eden Çiçek, söyleyecek sözü olmayanların şiddete başvuracağını kaydetti. Çiçek, şunları söyledi: ''İnanmak istiyorum ki TBMM çatısı altında görev yapacak olan bütün milletvekillerimiz şu hususta hemfikirdir; terör, bir insanlık suçudur. Terör yoluyla ve terör yöntemleriyle sorunlara çözüm aramak çağdışılıktır ve ilkelliktir. İnsan hayatına kasteden, kan döken, can alan, pusu kuran teröre ve terör şebekelerine karşı mutlaka 'güçlü bir irade' sergilemeli ve bu iradeyi hiçbir zaman politik rekabete feda etmemeliyiz. Hukuk alanını çiğnemeye kimsenin hakkı olamaz. Bu kürsüdeki ve bu çatı altındaki her kelime her cümle bir yarayı kanatmayı değil, bir yaraya şifa olmayı esas almalıdır. Yanlışın eşiğinde olanı daha çok yanlışa sürüklemek ve onunla köprüleri atmak yerine onu gerçeğe çekecek uzlaşma dilini bulmak zorundayız. Zaten zor alan da budur ve demokrat olmak bu zorluğu aşabilmektir. Meclis Başkanı olarak, toplumsal barışı ve huzuru koruma konusunda herkesi sağduyulu davranmaya davet ediyorum. Şunu da asla unutamayız; Demokraside hak ve özgürlükler de sadece yaşayan bireyler içindir.''