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Politika

Çiçek: ''Meclis bu görüntüyü hak etmiyor'' TBMM (A.A)

08 Şubat 2012 23:33

-Çiçek: ''Meclis bu görüntüyü hak etmiyor'' TBMM (A.A) - 08.02.2012 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, CHP milletvekillerinin Meclis kürsüsünü işgal etmelerine ilişkin, ''Bu Meclis çok badire atlattı. Çok sıkıntılar yaşadı. Ama böyle bir görüntüyü bu Meclis hak etmiyor. Siyaset kurumu, hak etmiyor. Böyle bir işgal Meclisimiz açısından çok doğru değil'' dedi. Çiçek, TBMM Genel Kurulunda, İçtüzük değişikliği teklifinin görüşmeleri sırasında, CHP'li milletvekillerinin alkışlarla, kürsü önünde eylemlerini sürdürmesi üzerine, birleşime yaklaşık yarım saat ara verdi.  Aranın ardından teklifin görüşmelerine kaldıkları yerden devam edeceklerini kaydeden Çiçek'e, CHP'li milletvekilleri alkışlarla tepki gösterdi. ''Bir şey ifade edeyim, siz yine alkış yapacaksanız yaparsınız'' diyen Çiçek, şöyle devam etti: ''Bu Meclis çok badire atlattı. Çok sıkıntılar yaşadı. Ama böyle bir görüntüyü bu Meclis hak etmiyor. Siyaset kurumu hak etmiyor. Böyle bir işgal, Meclisimiz açısından çok doğru değil. İçtüzüğe de uygun değil. Bunu tarihe not düşmek adına ifade ediyorum.''  Birleşime 10 dakika ara veren TBMM Başkanı Çiçek, grup başkanvekillerini de yeniden toplantıya çağırdı.

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