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ÇİÇEK MAMAK ASKERİ CEZAEVİ'NE NAKLEDİLDİ ANKARA (A.A)

18 Temmuz 2010 23:46

-ÇİÇEK MAMAK ASKERİ CEZAEVİ'NE NAKLEDİLDİ ANKARA (A.A) - 18.07.2010 - Genelkurmay Askeri Savcılığının, ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' başlıklı yazıyla ilgili olarak hakkında dava açtığı Deniz Piyade Kurmay Kıdemli Albay Dursun Çiçek'in Mamak Askeri Cezaevi'ne nakledildiği bildirildi. Çiçek'in kızı stajyer Avukat İrem Çiçek, Genelkurmay Askeri Mahkemesi'nde 20 Temmuz Salı günü görülmeye başlanacak dava öncesinde babasının duruşma sebebiyle, dün, İstanbul'dan Ankara'ya getirildiğini ve Mamak Askeri Cezaevi'ne konulduğunu belirtti. Albay Çiçek, halen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen, ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasının tutuklu sanıkları arasında bulunuyor. 

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