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Politika

Çiçek liderlere ne götürecek? Ne diyecek?

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, 20 aylık çalışmanın sonunda TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in dört siyasi partini genel başkanlarını ziyaret etmesini kararlaştırdı

05 Temmuz 2013 03:29

Hülya Karabağlı/Ankara

 

3 saatlik toplantıda Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun kaderi çizildi. Komisyonu oluşturan AKP, CHP, MHP ve BDP uzun tartışmaların ardından Çiçek’in liderler turu yapmasını önerdi.  Öneri oy birliği ile kabul edildi. Çiçek, AKP Genel Başkanı Başbakan Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BDP'nin de eş genelbaşkanlarından  Ankara’da olan ismi ile görüşmeyi planlıyor.

 

Liderlere ne götürecek?

 

TBMM başkanı liderlere gitmeden önce komisyon üyesi dört partinin temsilcileri bir dosya hazırlayacak. Yani Çiçek, liderlere 20 aylık süreçte müzakere edilen, mutabakat sağlanan, uzlaşılmayan ve üzerine şerh düşülen maddelerle ilgili bir dosya sunacak.

 

Her partinin  ‘kırmızı’ çizgisi

 

Dosyada her siyasi partinin ‘kırmızı  çizgileri’ de var. Yani, Uzlaşma Komisyonu’nu kilitleyen keskin çizgiler. AKP’nin ‘Başkanlık’, CHP’nin ‘vatandaşlık’, MHP’nin 'Anayasa'nın ilk dört maddesi’  ve  ‘vatandaşlık’, BDP’nin  ‘vatandaşlık’, gibi bir çok maddede kırmızı çizgileri bulunuyor.

 

Çiçek ne diyecek?

 

17 Mayıs 2012 tarihinden itibaren komisyon çalışmalarını anlatacak. Sorunları ve aşılamayan engelleri  aktaracak. Liderlerden bu konuda yardım isteyecek ve komisyonun devamı noktasında destek arayacak.


Komisyon çalışacak mı?

 

3 saatlik toplantının ardından alınan karara göre, Yazım Komisyonu çalışmalarını sürdürecek.  Toplantıdan çıkan komisyon üyelerinden Ahmet İyimaya dışındaki üyeler çalışmaların devam edeceğini  bildirdi. Komisyondan çıkan metinde de çalışmanın devam edeceği belirtildi.

 

Liderler komisyonu bitirebilir mi?

 

Anayasa Uzlaşma Komisyonu protokolüne göre, dört siyasi partiden biri çekilmediği sürece komisyon dağılamıyor.  

 

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