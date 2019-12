-ÇİÇEK: LİBYA'YA İNSANİ YARDIMLARI YAPAN TEK ÜLKEYİZ ANKARA (A.A) - 04.04.2011 - Hükümet Sözcüsü, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, ''Türkiye, Libya'ya insani yardımları yapan tek ülkedir. Öbür taraftan da orada iki tarafın da kabul edebileceği bir sonuca varılabilmesi noktasında taraflarla temasını sürdüren, hatta ve hatta başka ülkelerin de bu konuda bir talebi söz konusu olursa onları da ilgili Libya makamlarına ileten tek ülkedir'' dedi. Çiçek, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, toplantıda ele alınan konularla ilgili bilgi verdi. Çiçek, toplantıda dış ticaretten sorumlu Devlet Bakanı Zafer Çağlayan ile Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da Libya merkezli olmak üzere meydana gelen gelişmelerle ilgili çok yönlü değerlendirmelerde bulunduklarını bildirdi. Libya, Tunus, Mısır, Bahreyn, Yemen, Suriye gibi ülkelerde meydana gelen gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Cemil Çiçek, bu ülkelerde gelen her türlü gelişmenin, başka ülkelere nazaran Türkiye'yi doğrudan etkilediğini kaydetti. Çiçek, gelişmelerin Türkiye açısından siyasi, ekonomik ve tarihi ilişkiler bağlamında önemli olduğunu ifade etti. Bu ülkelerle olan ekonomik hacmin Türkiye lehine fazla verdiğini bildiren Cemil Çiçek, Türkiye'nin ihracatında bu ülkelerin önemli yer kapladığını, son gelişmelerin ardından ihracatta önemli ölçüde düşüş meydana geldiğini söyledi. Bakan Çiçek, normalleşme sürecine paralel olarak bu düşüşün durduğunu ve ihracatın iyiye doğru gittiğini, bu yönde dış ticaretten sorumlu devlet bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının konuyu yakından takip ettiğini belirtti. -''ZAFER ÇAĞLAYAN TUNUS'A GİDECEK''- Devlet Bakanı Zafer Çağlayan'ın Tunus'a gideceğini ifade eden Cemil Çiçek, Mısır'da Türk girişimcilerin 2 milyar doların üzerinde yatırımı olduğunu söyledi. Çiçek, özellikle tekstil sektöründe birçok Türk firmasının Mısır'da iş yaptığını hatırlattı. Son gelişmelerle birlikte petrol fiyatlarında da artış yaşandığını belirten Hükümet sözcüsü Çiçek, petrol fiyatlarındaki her 10 dolarlık artışın Türkiye'nin petrol faturasına 4 milyar dolarlık ilave yük getirdiğini kaydetti. Libya'da iş yapan müteahhitlerin, bölgedeki gelişmelerin ardından bankalarla ve Maliye gibi kurumlarla olumsuz etkilendiği hususların bulunduğunu bildiren Çiçek, bu sabah Devlet Bakanı Çağlayan başkanlığında ilgili kuruluşlarla ve firmaların temsilcileriyle bir değerlendirme toplantısının yapıldığını söyledi. Birleşmiş Milletler kararına paralel olarak, Libya'daki durumun normalleşmesi, barış ve huzurun sağlanabilmesi için NATO çerçevesinde atılan bazı adımların olduğunu hatırlatan Cemil Çiçek, Türkiye'nin insanı yardım ve silah ambargosu konusunda aktif rol oynayacağını belirtti. -''ANKARA FERİBOTU YARIN AKŞAM TÜRKİYE'DE''- Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, şunları kaydetti: ''İnsani yardım çerçevesinde Türkiye oradaki çatışmalarda yaralanan Libyalıların Türkiye'ye getirilmesi ve tedavisi noktasında Ankara feribotunu 27 Mart günü göndermişti. Ankara feribotu 350'ye yakın yaralıyı, refakatçilerini, ayrıca 50 kadar da Libya'dan Türkiye üzerinden kendi ülkelerine gitmeye çalışan yabancı uyrukluları almak suretiyle yola çıkmış bulunuyor. Ümit ediyoruz ki yarın akşam saatlerinde, 17.00-18.00 gibi Türkiye'ye gelmiş olacaktır. Türkiye, Libya ile ilgili olarak, insani yardımda ön almış tek ülkedir. Diğer ülkelerin böyle bir katkısı, böyle bir yardımı yok. Herkes bazı şeyleri söylüyor, ama Türkiye insani yardım noktasında daha olaylar başlar başlamaz kendi vatandaşlarımızla beraber 25 binden fazla insanı oradan tahliye etme başarısını göstermişti. Bu defa da insani yardım olarak bu çerçevede yaralıları Türkiye'ye getiriyor. Buna ilaveten, bugün itibariyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden temin edilen 2 adet uçak, yarın da Genelkurmay Başkanlığımızdan 1 adet uçak olmak üzere, 3 adet uçakla Sağlık Bakanlığından tam donanımlı 1 adet hastane, 19 kişilik sağlık ekibi... Kızılay da dün ihtiyaç malzemesi taşıyan bir gemiyi yola çıkardı. Bingazi'de sağlık hizmetleri verebilecek üniteyi de kurmuş olacaklar. Türkiye, Libya'ya insani yardımları yapan tek ülkedir. Öbür taraftan da orada iki tarafın da kabul edebileceği bir sonuca varılabilmesi noktasında taraflarla temasını sürdüren, hatta ve hatta başka ülkelerin de bu konuda bir talebi söz konusu olursa onları da ilgili Libya makamlarına ileten tek ülkedir. Oradaki sıkıntıların bertaraf edilebilmesi için Türkiye aktif bir çabayı sürdürmektedir.'' Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun yarın Bahreyn'e gideceğini bildiren Çiçek, Suriye'deki gelişmeleri takip ettiklerini, yapılan bir kısım temaslar olduğunu ifade etti. Çiçek, ''Biz bir taraftan bölgede huzurun, istikrarın sağlanması, öbür taraftan da halkın haklı taleplerinin ilgili yönetimlerce ciddi şekilde ele alınarak, onların beklentilerini karşılayacak reform çabalarının, gayretlerinin sürdürülmesi gerektiği yönündeki düşüncemizi, kanaatimizi, diplomasinin her yolunu deneyerek ifade etmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu çabalar giderek daha da yoğunlaşacaktır'' dedi.