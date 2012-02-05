Çiçek: Laiklik toplumsal barışımızın sigortası

T24 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, laiklik ilkesinin, inanç ve kültür farkı gözetmeksizin temel insan haklarını güvence altına alan vazgeçilmez bir Anayasa hükmü olduğunu bildirdi.



Çiçek, laiklik ilkesinin Anayasa'ya girişinin 75. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Anayasa'da Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerinin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak belirtildiğini kaydetti.



Cumhuriyetin kuruluşundan 14 yıl sonra Anayasa'da yer alan laiklik ilkesinin millet tarafından büyük bir içtenlikle benimsendiğini ve toplumsal yaşam biçiminin bir parçası haline geldiğini belirten Çiçek, şöyle devam etti:



“Ülkemiz, zengin medeniyeti ve yüzyıllara uzanan tarihinden gelen kültürel birikimiyle farklılıklarını barış içinde bir arada yaşatmayı başarmıştır. Yüzyıllara uzanan devlet ve millet tecrübemizin bir sonucu olarak Anayasamıza giren laiklik ilkesi de inanç ve kültür farkı gözetmeksizin temel insan haklarını güvence altına alan vazgeçilmez bir Anayasa hükmüdür.



Bu hüküm aynı zamanda toplumsal barışımızın sigortası olarak birlikte yaşama kültürümüzü güçlendiren bir unsurdur. Bu yönüyle ayrıştırıcı olmaktan çok birleştirici bir hüviyete sahiptir. Bu düşüncelerle laikliğin Anayasamıza girişinin 75. yılını kutluyorum.”





