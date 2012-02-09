-Çiçek: ''Kürsünün işgal edildiği nerede bakidir?'' TBMM (A.A) - 08.02.2012 - TBMM Genel Kurulunda, kürsü işgali eylemini sürdüren CHP'li milletvekilleri, ''Çiçek istifa'' diye slogan attı. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, milletvekillerine ''Kürsünün işgal edildiği nerede bakidir? Bundan sonra kürsü işgal edeceksek, sorunları böyle çözeceksek, bu İçtüzük ne işe yarayacak?'' diye seslendi. Grup başkanvekilleriyle yaptığı toplantının ardından birleşimi açan TBMM Başkanı Çiçek, ''temel kanun'' olarak görüşülen teklifle ilgili soru-cevap kısmına geçeceklerini söyledi. Çiçek, son oturumda soru için sisteme giren milletvekillerinin bulunduğunu ve bunların isimlerini okutacağını ifade etti. Bunun üzerine MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, tepki göstererek, Başkanlık Divanının önüne gitti. Yaptığının hukuki olmadığını iddia eden Vural'a Çiçek, CHP'lileri göstererek, ''Hukukun gereği heralde bu değil. Ben İçtüzüğün 68. maddesine göre ara vermedim'' dedi. Katip üyenin soru sormak için sisteme girenlerin isimlerini okumaya başlaması üzerine, CHP'liler alkışlı protestolarını sürdürdü. Çiçek, milletvekillerinden soru sormak isteyen varsa sisteme girmesini bir kez daha isteyerek, yoksa teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlandığına karar vereceğini dile getirdi. Bunun üzerine CHP milletvekilleri, ''Çiçek istifa'' diye slogan atmaya başladı. Oktay Vural, TBMM İçtüzüğünün 68. maddesine göre Genel Kurulda birleşimin kapatılması gerektiğini iddia etmesi üzerine Çiçek, ''68. Madde kavgadan dolayıdır. Kavga mı var ortada?'' dedi. Çiçek, Vural'ı yerine oturmaya davet etti. Teklifin tümü üzerinde soru soran olmadığını, bu nedenle teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlandığını ifade eden Çiçek, maddelere geçilmesini oylamaya sundu. Teklifin maddelerine geçilmesinin kabul edilmesinin ardından Çiçek, teklifin birinci bölümünün görüşülmesine başlandığını açıkladı. ''Birinci bölüm üzerinde söz isteyen var mı?'' diye soran Çiçek'e, Vural ve CHP'li milletvekilleri tepkilerini sürdürdü. Bunun üzerine Çiçek, şöyle devam etti: ''Kürsünün işgal edildiği nerede bakidir. Kürsü işgal edilerek sorun çözülebilir mi? Ben yapmıyorum, yapmak istemiyorum. Bu Meclis böyle bir işgali ne gördü ne de hak etti. Bunu doğru bulmuyorum. Bundan sonra kendi istediği olmayan kürsüyü işgal ederse, bu İçtüzük ne ifade edecek? '68. maddeyi uygulayın' diyorsunuz ama şu işgalin bana İçtüzükte bir maddesini gösterin. Şu görüntünün İçtüzükte bir maddesini gösterin. İçtüzükte şunun bir gerekçesini gösterin. Her istediği olmayan kürsü işgal edecekse, o zaman bu Meclis nasıl çalışacak? Bundan sonra kürsü işgal edeceksek, sorunları böyle çözeceksek, bu İçtüzük ne işe yarayacak, ben de onu soruyorum.'' Çiçek, CHP'lilerin slogan atmaya devam etmesi üzerine birleşime ara verdi. Bu arada AK Partili milletvekilleri de CHP'li milletvekillerini yuhalayarak tepki gösterdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik de kürsü işgalini sürdüren milletvekillerinin yanına giderek bir süre konuştu.