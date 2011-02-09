-ÇİÇEK: ''KÜFREDİYOR AMA PARAYI ALIYOR'' ANKARA (A.A) - 09.02.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, KKTC'deki gösterilere ilişkin olarak, ''Adam meydanda bize, Türkiye'ye küfrediyor, 'paranı al git' diye, ertesi gün benim gönderdiğim parayı almakta hiçbir beis görmüyor'' dedi. Kıbrıs'taki gösterilere değinen Çiçek, ''Bizim Kıbrıs ile ilişkimiz, kardeşlik ilişkisi. Canımızı verdiğimiz, kanımızı verdiğimiz, yeri geldiğinde her şeyimizi verdiğimiz bir kardeşlik ilişkisi. Benim kardeşlerimin yanında birisi bana hakaret ediyor. Buna karşılık anında bir tepki konmuyor'' diye konuştu. KKTC ile ilgili dünyanın herhangi bir yerinde olumsuz bir açıklama geldiğinde Türkiye'nin her türlü riski alacağını belirten Çiçek, ''Hakaretler karşısında bizim hissiyatımızı bir ölçüde dengeleyecek bir açıklama oradan doğru dürüst yapılmadı. Öbür açıklamalar da 6 gün sonra oldu'' dedi. Türkiye'nin bu haksız suçlamayı hak etmediğini belirten Çiçek, ''Orada çok açık hakaret var. Sorumsuzca orada bir kısım Rum yanlısı unsurlar, belki başka düşüncelerle oraya katılmış olanları da istismar ederek, Türkiye ile KKTC halkının arasını açmak için bir çabanın, gayretin içine girdi. Bunda sonra da olacaktır, bu tuzağa düşmemek lazım. Orada müzakereler devam ediyor. Bu müzakereleri Rum tarafı uzatmak istiyor. Çözümden yana olmak istemiyor. Bu çözümsüzlüğün faturasını Türkiye'ye ve KKTC'ye çıkarmak için Rumlar içeride ve dışarıda büyük çaba içerisinde'' diye konuştu. Dünyada ekonomik kriz olduğunu ve buna ilişkin tedbirler alındığını belirten Çiçek, bu krizin KKTC'ye de yansıdığını söyledi. Çiçek, KKTC'nin bugünkü krizlerden ayrı olarak yapısal çok ciddi problemleri olduğunu ifade ederek, ''Geliri ile gideri Türkiye'nin bütün katkılarına rağmen bir türlü denk gelmiyor. Arada ciddi açıklar var. Bir iyileştirme paketinin hazırlanması lazım'' dedi. Çiçek, KKTC ile anlaşmalar yaptıklarını ve taahhüt ettikleri parayı geciktirmeden gönderdiklerini söyledi. Çiçek, ''Biz 2011'de 880 trilyon para vereceğiz. Vermeye de başladık'' dedi. Çiçek, ''Bizim Kıbrıslı kardeşlerimizin iyiliğinden başka istediğimiz hiçbir şey yok. Daha iyi olsunlar, daha iyi olsunlar, daha refah içinde olsunlar'' diye konuştu. Türkiye'nin göndereceği paranın 350 milyon lirasının bütçe açığına gideceğini anlatan Çiçek, ülkenin borçlanmasının mümkün olmaması dolayısıyla giderleri azaltıcı tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı. Çiçek, tüm dünyanın tedbirler aldığını, buna KKTC'nin de uyması gerektiğini, ancak Türkiye'nin ''maaşlar düşürülsün'' diye bir talebinin olmadığını bildirdi. -''ORTADA DÖNEN BİR OYUN VAR''- ''Adam meydanda bize, Türkiye'ye küfrediyor, 'paranı al git' diye, ertesi gün benim gönderdiğim parayı almakta hiçbir beis görmüyor'' diyen ve tahriklerde bulunanların önemli bir bölümünün devletten maaş aldığının altını çizen Çiçek, bu kişilere de aldıkları maaşı hayır işlerine harcamaları çağrısında bulundu. Çiçek, ''Ortada dönen bir oyun var, bu oyunlar bundan sonra da devam edecek. Altını çiziyoruz, herkesin uyanık ve dikkatli olması lazım. Çünkü Rum kesimi sıkıştı. Rum kesimi bu müzakerelerin bitmemiş olmasından kaynaklanan bir olumsuzluğu Türk tarafına ve Türkiye'ye ciro edebilmek için orada destek verdiği bu unsurlarla provoke ediyor ve Türkiye ile KKTC'nin kardeşliğini bozmaya çalışıyor'' diye konuştu. Çiçek, KKTC'li devlet yöneticilerinin, olaylar karşısında sessiz kalmasının kendilerini üzdüğünü anlattı ve ''Türkiye'nin kusuru, maalesef orada hantal bir yapının oluşmasına imkan verdi'' dedi. Önlem alınmazsa devletin tüm kaynaklarının heba olacağına işaret eden Çiçek, ''Kıbrıs Türk Hava Yolları'nın 2005 yılında Türk Hava Yolları'ndan ayrıldığını ve ayrıldığında yılda 5 trilyon karı olduğunu'' ve ''2010 yılında, yılda 40 trilyondan toplam 200 trilyon zarar ettiğini'' anımsattı. Çiçek, bunun sebebinin düşünülmesi gerektiğini söyledi. Faturaların Türkiye'ye çıkarıldığını dile getiren Çiçek, ''el altından bir kumpasla'' yanlış işler olduğunda sebebinin Türkiye'ye dayatıldığını ifade etti. Çiçek, Kıbrıs için suyun çok önemli olduğunu vurgulayarak, Türkiye'den KKTC'ye su götürüldüğünü anımsattı ve ''bir avuç sendikacının organizasyonu'' ile Türkiye'nin haksız yere eleştirildiğini belirtti.