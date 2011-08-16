-Çiçek, komutanlarla görüştü TBMM (A.A) - 16.08.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ile kuvvet komutanlarını kabul etti. Orgeneral Özel ile birlikte Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Emin Murat Bilgen, Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Mehmet Erten ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu'nun hazır bulunduğu kabul, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti. Yaklaşık bir saat süren ziyaretin ardından, komutanlar TBMM'den ayrıldı.