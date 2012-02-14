Çiçek, Kılıçdaroğlu'nun 'Kalıbının adamı değil' sözlerine yanıt verdi

T24 - Meclis Başkanı Çicek, Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik kullandığı 'kalıbının adamı değil' ifadelerinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Çiçek, "Kılıçdaroğlu'nun makamıma ve şahsıma karşı ifadeleri üzüntü verici" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu'nda ertelenen iç tüzük görüşmelerindeki gerginlikten TBMM Başkanı Cemil Çiçek'i sorumlu tutmuş ve "Cemil Çiçek kalıbının adamı değil" ifadesini kullanmıştı.

CHP liderinin kendisine yönelik ifadelerine yazılı açıklamayla yanıt veren Cemil Çiçek, Meclis Başkanı olduğundan bu yana hiçbir siyasi parti yetkilisi ya da parti genel başkanına karşı polemik konusu olacak bir açıklaması olmadığını hatırlattı.

Çiçek açıklamasında şunları söyledi: "Sayın Kılıçdaroğlu'nun şahsım ve meclis başkanlığı makamına karşı kullandığı ifadeler kabul edilemez ve üzüntü vericidir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun kullandığı talihsiz ve hakaretamiz ifadeler bulunduğu makamın ağırlığıyla da mütenasip değildir. Daha saygılı ve duyarlı bir üslup kullanmak özellikle sorumluluk makamında olanların gözetmesi gereken en önemli unsurdur" ifadesini kullandı.