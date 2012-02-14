T24 LogoT24 Logo
Politika

Çiçek, Kılıçdaroğlu'nun 'Kalıbının adamı değil' sözlerine yanıt verdi

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, partisinin grup toplantısında kendisine yönelik eleştirilerde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.

14 Şubat 2012 22:26

 

T24 - Meclis Başkanı Çicek, Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik kullandığı 'kalıbının adamı değil' ifadelerinin kabul edilemez olduğunu söyledi.
 
Çiçek, "Kılıçdaroğlu'nun makamıma ve şahsıma karşı ifadeleri üzüntü verici" diye konuştu.
 
Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu'nda ertelenen iç tüzük görüşmelerindeki gerginlikten TBMM Başkanı Cemil Çiçek'i sorumlu tutmuş ve "Cemil Çiçek kalıbının adamı değil" ifadesini kullanmıştı.
 
CHP liderinin kendisine yönelik ifadelerine yazılı açıklamayla yanıt veren Cemil Çiçek, Meclis Başkanı olduğundan bu yana hiçbir siyasi parti yetkilisi ya da parti genel başkanına karşı polemik konusu olacak bir açıklaması olmadığını hatırlattı.
 
Çiçek açıklamasında şunları söyledi: "Sayın Kılıçdaroğlu'nun şahsım ve meclis başkanlığı makamına karşı kullandığı ifadeler kabul edilemez ve üzüntü vericidir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun kullandığı talihsiz ve hakaretamiz ifadeler bulunduğu makamın ağırlığıyla da mütenasip değildir. Daha saygılı ve duyarlı bir üslup kullanmak özellikle sorumluluk makamında olanların gözetmesi gereken en önemli unsurdur" ifadesini kullandı. 
 
 
 
 

 

ETİKETLER

CEMİL CİCEK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24