-ÇİÇEK: KILIÇDAROĞLU'DAN GÖRÜŞME TALEBİ GELMEDİ TBMM (A.A) - 07.07.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dan henüz görüşme talebi gelmediğini, böyle bir talep geldiğinde her zaman görüşeceğini söyledi. Çiçek, Danıştay Başkanı Hüseyin H. Karakullukçu'yu kabul etti. Kabul, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti. Bu arada, Çankaya Köşkü'ne gitmek üzere TBMM'den ayrılışında, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çiçek, Kılıçdaroğlu'nun ''görüşme konusunda bir talepte bulunup bulunmadığı'' sorusuna, ''Bana gelmiş bir talep yok. Olursa görüşürüz. Tabii biz her zaman görüşürüz ama bana iletilmiş resmi bir talep yok'' dedi. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, ''Dün BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan ve Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ı kabul ettiniz mi?'' sorusuna ''Evet'' karşılığını verdi.