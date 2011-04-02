-ÇİÇEK: ''KHK ANAYASA'YA UYGUN'' TBMM (A.A) - 02.04.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, ''Yetki Kanunu Tasarısı''nın süresi, kapsamı, ilkeleri ve amacının belli olduğunu belirterek, ''Anayasa'nın 91. maddesindeki ilkeleri içeren bir yetki tasarısıdır. Hükümetler 1971'den bu tarafa ihtiyaç duyduğunda çok sayıda kararname çıkarmıştır'' dedi. Çiçek, hükümete 6 ay süreyle KHK çıkarma yetkisi veren yasa tasarısını TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunarken, tasarının Anayasa'nın 91. maddesine uygun olduğunu söyledi. Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin, kanun hükmünde kararname uygulaması hukuka girdiğinden beri bu yetkiyi kullandıklarını belirten Çiçek, şöyle devam etti: ''Süresi, kapsamı, ilkeleri, amacı da belli. Anayasa'nın 91. maddesindeki ilkeleri içeren bir yetki tasarısıdır. Hükümetler 1971'den bu tarafa ihtiyaç duyduğunda çok sayıda kararname çıkarmıştır. Şimdiye kadar 29 tane yetki kanunu çıkmış. Yetki kanunlarının uzatılması ile ilgili de 7 yasa çıkmış. Dolayısıyla eğer yetki yasaları ve ona dayalı yapılan iş ve işlemler parlamentoyu askıya almak olarak algılanıyorsa 1971'den beri görev yapmış hemen hemen her hükümet döneminde ya yetki almak ya da yetki uzatmak suretiyle düzenleme yapılmıştır. Kaldı ki bu bize mahsus bir durum da değildir; Batı uygulamalarında da örneği var. Mesela Almanya, İtalya, Fransa, İsviçre ve İngiltere'de hükümetler bu şekilde iş ve işlemler yapmıştır. İş eninde sonunda Meclis denetimine tabi. Sıkıntı buradaysa önerge verirsiniz, bu yetki kanununa dayalı olarak çıkarılan hususların şu kadar sürede Meclise gelmesini kararlaştırabilirsiniz. Bunların hepsini burada soğukkanlılıkla tartışacağız.''