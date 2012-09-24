Çiçek: Keser sapıyla okula giderdik

Fatih Üniversitesi’nde konuşma yapan Meclis Başkanı Cemil Çiçek, üniversite yıllarıyla ilgili özeleştirilerde bulundu. Çiçek, “Okula keser sapıyla gitmeye çalışırdık, bunun yanlış olduğunu kimse bize söylemedi” dedi.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Fatih Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Farabi Salonu'nda düzenlenen akademik yıl açılış töreninde bir konuşma yaptı.

Demokraside bazı şeylerin kültür ve eğitimle olacağını söyleyen Cemil Çiçek, şöyle konuştu:

“Bizim ülkemizde demokrasinin kanuni altyapısı vardır ama yeteri kadar kültür ve ahlak altyapısı, o kadar yoktur. Öyle olmadığı içindir ki, bu iki boşluğu biz kanun çıkararak doldurmaya çalışıyoruz. Yani kanunla 'Hoşgörülü olun' denilemez. Kanun çıkararak 'Şunları yapın' denilemez. O bir alışkanlık, bir kültürdür, eğitimdir. O da ta başlangıçtan itibaren kazanılacak hasletlerdir. Bunların kazanılacağı yerlerin başında da üniversiteler geliyor.”

'Keser sapiyla okula gitmeye çalışırdık’

TBMM Başkanı Çiçek, üniversite yıllarındaki görüş ayrılıklarına da değindi.

Bir masada konuşamaz insanlar haline geldiklerini söyleyen Çiçek, “Elimize keser sapı tutuşturdular, bunları ceketimizin içine sıkıştırarak gitmeye çalıştık. Bu işlerin yanlış olduğunu da o dönemde kimse söylemedi" dedi.

Üniversitelere çağrı

48 yıldır terör olan bir ülkede terör üzerine sadece 48 araştırma olduğunu belirten Çiçek, terörün bilimsel çalışmalarla çözüleceği mesajı verdi.

Çiçek, üniversiteleri bu konuda daha çok araştırma yapmaya da çağırdı.