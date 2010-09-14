-ÇİÇEK: KAZANANIN MİLLET OLDUĞU KABUL EDİLMELİ ANKARA (A.A) - 13.09.2010 - Hükümet Sözcüsü, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Anayasa paketinin halk oylamasında çıkan sonuca bakıldığında, bu süreçte kazananın milletin kendisi olduğunu, bunu böyle kabul etmek gerektiğini belirterek, ''İkincisi de kazanan demokrasidir'' dedi. Çiçek, Bakanlar Kuruluna ilişkin yaptığı açıklamada, referandum sonuçlarını değerlendirdi. 13 Eylülün, Türkiye'de yeni ve taze başlangıç olduğuna inandıklarını ifade eden Bakan Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün İstanbul'da bir basın toplantısı yaptığını, referanduma yönelik oradaki açıklamanın hükümetin kanaatini ortaya koyduğunu bildirdi. Cemil Çiçek, şöyle konuştu: ''Bu süreçte kazanan milletimizin kendisi olmuştur. Bunu böyle kabul etmek lazım. İkincisi de kazanan demokrasidir. Milletimiz, demokrasi konusunda temel tercihini bir defa daha ortaya koymuştur. Yani, demokrasi milletimizin temel tercihidir. Mevsimlik, gelip geçici bir durum değildir. Başkalarının lütfettiği veya lütfedeceği bir statü de değildir. Milletimiz demokrasiyi benimsemiş ve özümsemiştir. Bundan sonra milletimizle ilgili değerlendirmeler yapılırken, demokrasi ile ilgili değerlendirme yapılırken, dün açıklanan sonucun herkes tarafından çok iyi okunması, çok iyi anlaşılması gerekmektedir. Çünkü bizim inancımıza göre -ki kampanya boyunca ifade etmeye çalıştık- söz de karar da milletindir ve öyle olmak durumundadır. Millet, dünkü tercihiyle değişimden ve demokrasiden yana çok açık bir karar ortaya koymuştur. Hepimiz, siyaset yapan herkes ve Türkiye'de değerlendirme yapan herkes bunu iyi anlamalı ve gereğini yapmalıdır. Milletin verdiği bu karar, sözde değil özde ve özden kabullenilmelidir. Çünkü dün sonuçlar açıklandıktan sonra 'milletin kararına saygılıyız' deyip arkadan gelen cümleler, o saygıyı biraz gölgede bırakan ifadelerdir, bazı açıklamalarda... Dünkü karardan sonra herkes, milletin kararını sadece ağızdan, dudaktan değil, özde ve özden kabullenmelidir.''