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Yaşam

Çiçek: ''İtirazlar, ifade özgürlüğü yönünde'' TBMM (A.A)

01 Şubat 2012 15:10

-Çiçek: ''İtirazlar, ifade özgürlüğü yönünde'' TBMM (A.A) - 01.02.2012 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Fransa Senatosunun kabul ettiği 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarının reddini suç sayan kanun teklifinin, senatörler ve milletvekillerince Anayasa Konseyine götürülmesini, ''İfade özgürlüğü ilkesinin korunması yönünde atılmış olumlu ve anlamlı bir gelişme'' olarak değerlendirdi. Çiçek'in konuya ilişkin açıklaması şöyle: ''Fransa’da 1915 olaylarına ilişkin soykırım iddialarının sorgulanmasının cezai yaptırıma tabi tutulmasına dair yasa teklifine karşı Fransız senatörleri ve milletvekilleri tarafından Anayasa Konseyi nezdinde yapılan itirazlar, ifade özgürlüğü ilkesinin korunması yönünde atılmış olumlu ve anlamlı bir gelişme teşkil etmektedir. Bundan sonra Anayasa Konseyinde cereyan edecek hukuki süreç önem kazanmaktadır. Bu sürecin ifade özgürlüğü ilkesinin üstünlüğünü tescil edecek bir sonuca varacağını ümit ediyoruz.''

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