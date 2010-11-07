-ÇİÇEK: İTİRAZIN YERİ CAMİ AVLUSU DEĞİL YOZGAT (A.A) - 11.07.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, ''Şehitlerin ruhu üzerinden siyaset bezirganlığı yapılmaması lazım. İnsanlar şehit cenazelerine namaz kılmaya, taziyede bulunmaya, Fatiha okumaya gelir. Beni beğenmiyorsan, bana bir itirazın varsa bunun yeri cami avlusu değil, şehit cenazesinin o acılı ortamından istifade değil. Devletin miting meydanları var, ne söyleyecekseniz oralarda söylersiniz'' dedi. Bakan Çiçek, Yozgat'ın Sorgun ve Sarıkaya ilçelerinde, Bozok Üniversitesine bağlı olarak kurulacak meslek yüksekokullarının temel atma törenlerinde yaptığı konuşmalarda terör konusuna da değindi. -KONSERVE ÇEŞİDİNDEN FAZLA ÖRGÜT VARDI- 1980 öncesinde Çorum, Sivas ve Kahramanmaraş'ta olayların yaşandığını, insanların öldürüldüğünü hatırlatan Çiçek, terörün birinci hedefinin bu ülkenin birliğine, dirliğine kastetmek, vatandaşlar arasına nifak sokmak, kamu düzenini işlemez hale getirmek, Türkiye'yi içe kapatmak olduğunu anlattı. Çiçek, ''1980 öncesi bunun adı ideolojik terördü. Konserve çeşidinden daha fazla bu ülkede örgüt vardı. Bugün cezaevlerimizde 38 ayrı terör örgütüne mensup mahkumlarımız var, Türkiye böyle bir ülke. Herkes bir şeyler yapacaksa bilerek yapmalı. Bir şey söyleyecekse bilerek söylemeli'' diye konuştu. -''ŞEHİTLERİN RUHU ÜZERİNDEN SİYASET BEZİRGANLIĞI''- 1984'ten itibaren ideolojik terörün yerini etnik ve bölücü terörün aldığını vurgulayan B Çiçek, şöyle devam etti: ''Bu arada zaman zaman din adına da vahşet icra eden, insanları katleden bu tip terör örgütlerini de Türkiye yaşadı, yaşamaya da devam ediyor. Onun için mesele anlaşılması gerekirken bu 40 yılın muhasebesini iyi yapmamız, bunu gündelik siyasete mevzu yapmamamız lazım. Şehitlerin ruhu üzerinden siyaset bezirganlığı yapılmaması lazım. İnsanlar şehit cenazelerine namaz kılmaya gelir, kendi inancına göre taziyede bulunmaya gelir, Fatiha okumaya gelir. Beni beğenmiyorsan, bana bir itirazın varsa bunun yeri cami avlusu değil, şehit cenazesinin o acılı ortamından istifade değil. Devletin miting meydanları var, ne söyleyecekseniz oralarda söylersiniz. Geçmişte yaşadığımız olaylardan yeteri kadar ders alamadığımız için Türkiye durup dururken bir sıkıntının, bir karamsarlığın içerisine giriyor. Terör dediğimiz olay bir politikanın parçasıdır.''